Gebze'de viyadÃ¼k Ã§Ã¶ktÃ¼: 2 iÅŸÃ§inin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamÄ±nda inÅŸaatÄ± devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajÄ± sÄ±rasÄ±nda çökme meydana geldi. Blokla birlikte 30 metreden düÅŸen 4 iÅŸçi enkazÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Enkazdan 2 iÅŸçinin cansÄ±z bedeni çÄ±karÄ±lÄ±rken, yaralÄ± 1 iÅŸçiyi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. 1 iÅŸçiye ise henüz ulaÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸil.

Olay Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan, Gebze TavÅŸanlÄ± mevkiindeki 7 nolu viyadük inÅŸaatÄ±nda meydana geldi. Viyadük baÅŸlÄ±k ayaÄŸÄ± montajÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çökme oldu. YaklaÅŸÄ±k 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalÄ±ÅŸan 4 iÅŸçi, blokla birlikte düÅŸerek enkazÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler hemen iÅŸçilerin enkazÄ±n altÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

BETON BLOK 30 METRE YÜKSEKLÄ°KTEN YERE ÇAKILDI

Ä°ki ayak arasÄ±nda yapÄ±lan beton bloÄŸun montajÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen çökmeyle düÅŸüp, tonlarca enkaz altÄ±nda kalan iÅŸçileri kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na diÄŸer iÅŸçiler de katÄ±ldÄ±. Olay yerindeki bazÄ± iÅŸçilerin, sinir krizi geçirdiÄŸi görüldü. Bu iÅŸçilere de saÄŸlÄ±k ekipleri müdahalede bulundu.Bölgeye ayrÄ±ca Ä°stanbul ve Kocaeli ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri de sevk edildi.

Enkaz altÄ±nda kalan iÅŸçilerin kurtarÄ±lmasÄ± için enkazdaki beton bloklardaki demirler kaynak makineleri ile kesilerek betonlar kaldÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Enkaz altÄ±nda kalan 1 iÅŸçi ile temas kurulduÄŸu öÄŸrenilirken, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Bölgedeki zeminin çok engebeli ve çamur olduÄŸu, ekiplerin bölgeye ulaÅŸmakta güçlük çektiÄŸi de bildirildi.

Ä°NCELEME BAÅžLATILDI

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan kaza ile ilgili iki müfettiÅŸ görevlendirdiÄŸini ve olayla ilgili incelemenin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Bu arada Kocaeli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada konuyla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi açÄ±klandÄ±.



“…Ä°ÅŸ kazasÄ± ile ilgili Gebze 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan alÄ±nan 28.11.2018 tarih ve 2018/3514 D.iÅŸ sayÄ±lÄ± kararÄ±nda; Kuzey Anadolu Otoyolu inÅŸaatÄ± Gebze Ä°lçesi TavÅŸanlÄ± Mahallesi kÄ±smÄ±nda yer alan Osmangazi Köprüsü baÄŸlantÄ± yolundaki Viyadük inÅŸaatÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen iÅŸ kazasÄ±nda göçük altÄ±nda bulunan yaralÄ±larÄ±n çÄ±karÄ±lmalarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmekte olduÄŸundan, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ahlakÄ±nÄ±n zedelenmemesi, kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sekteye uÄŸramamasÄ± için, kamunun menfaati olduÄŸundan olayla ilgili olarak yazÄ±lÄ± ve internet üzerinden yapÄ±lacak yayÄ±nlarÄ±n 5187 sayÄ±lÄ± BasÄ±n Kanununun 3/2 Maddesi gereÄŸince yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir.” AçÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

'BETON BLOÄžUN YERLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° AÅžAMASINDA KAZA MEYDANA GELDÄ°'

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu 10.55 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kaza. Arama kurtarma ekipleri, AFAD, 112 ve itfaiyemiz olay yerinde. AKUT ekiplerimiz olay yerinde kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Henüz kesin olmamakla birlikte enkaz altÄ±nda 4 iÅŸçimizin olabileceÄŸi yönünde bilgiler var. Åžu anda kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± büyük bir titizlikle sürdürülüyor. UmarÄ±m enkaz altÄ±ndan saÄŸ olarak bu iÅŸçilerimizi kurtarÄ±rÄ±z. Ä°lk bilgilere göre viyadük çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, beton bloÄŸun yerleÅŸtirilmesi aÅŸamasÄ±nda kaza meydana geliyor. Nedenleri konusu tabii teknik incelemeden sonra netleÅŸir. Åžu aÅŸamada söyleyeceÄŸimiz bilgiler çok doÄŸru olmaz. Ä°nceleme yapÄ±ldÄ±ktan sonra daha saÄŸlÄ±klÄ± bilgilere ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸçilerden bir kiÅŸiyle bilinci açÄ±k olduÄŸu ve konuÅŸulduÄŸuna dair bilgimiz var ama bunlar ön bilgiler. Henüz daha somut bilgi ve sayÄ± konusu arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±ktan sonra ortaya çÄ±kacak. Ä°nÅŸallah arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olumlu bir neticeyle sonuçlanÄ±r. Bütün imkanlar kullanÄ±larak arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. En kÄ±sa zamanda onlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± yönünde çalÄ±ÅŸmalar devam edecek. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre beton bloÄŸun çok aÄŸÄ±r olmasÄ± nedeniyle onun doÄŸrudan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± biraz zor olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan, beton blok parçalanarak kaldÄ±rÄ±lma yöntemi tercih edildi arama kurtarma ekiplerimiz tarafÄ±ndan. Ve ÅŸu anda o çalÄ±ÅŸma devam ediyor."

'EN BÜYÜK VÄ°YADÜKLERDEN BÄ°RÄ°'

Gebze Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan KöÅŸker, "Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden bir tanesi. KalÄ±plardan biri çökmesiyle iÅŸçiler de düÅŸüp, beton blok altÄ±nda kaldÄ±. Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Beton bloklar kÄ±rÄ±lÄ±yor, kÄ±rÄ±lmasÄ± biraz zaman alacak. Ä°nÅŸallah can kaybÄ± olmadan kurtarmayÄ± diliyoruz. Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardÄ±r ancak bu öyle deÄŸil. Bu sistem farklÄ± bir sistem. Ä°ki kolon arasÄ±nda, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluÅŸup iki blok arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± saÄŸlÄ±yorlar. KalÄ±pta bir baÄŸlantÄ± hatasÄ± olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir ÅŸey. Yoksa viyadükün normalde çökmemesi lazÄ±m. ArtÄ±k son noktaya gelmiÅŸlerdi, son aÅŸamaya yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±, bitmiÅŸ olacaktÄ±. Çok hÄ±zlÄ± giden bir inÅŸaat, çokta can güvenliÄŸi alÄ±nan bir inÅŸaat" diye konuÅŸtu.

CNN Türk yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Nusret Suna "KalÄ±p baÄŸlantÄ±sÄ±nda imalat hatasÄ± olabilir. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi ihmal ediliyor. Ä°ÅŸi hÄ±zlÄ± yapabilmek için iÅŸ güvenliÄŸi ihmal ediliyor. Bu iÅŸi alan taÅŸeron firmalar, bir çok alt taÅŸerona veriyor bu iÅŸleri. Acaba bu alt taÅŸeronlar yeterli verimliliÄŸe sahip mi bunu sorgulamak lazÄ±m" dedi.

Tablo, www.marmaraotoyolu.com sitesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Kuzey Marmara Otoyolu, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ‘Yap-Ä°ÅŸlet-Devret’ modeliyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir proje. Proje, Ä°stanbul HavalimanÄ± gibi hükümetin ‘mega projelerinden’ biri. Projenin ana yüklenicileri Cengiz-Limak-Kolin konsorsiyumu. Projenin toplam maliyeti 4 milyar 487 milyon TL.

Ä°ÅžÄ°N KENDÄ°SÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAYATLARININ ÖNÜNE GEÇÄ°YOR

Viyadükte yaÅŸanan çökmenin nasÄ±l ve neden olduÄŸunun incelenmesi gerektiÄŸini söyleyen Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± (Ä°MO) Genel BaÅŸkanÄ± Cemal Gökçe, “Ülkemize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda genel olarak iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi konularÄ±nda önlem almayan ülkeler arasÄ±nda dünyada ön sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Yani çok da yüzümüz ak deÄŸil bu ülkede. ÖrneÄŸin geçtiÄŸimiz 2017 yÄ±lÄ± içerisinde 2 binden fazla insanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸ cinayetlerine kurban verdik. BunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k üçte biri de inÅŸaat sektöründe ortaya çÄ±kan cinayetler, yani ölümlü iÅŸ kazalarÄ±. DolayÄ±sÄ±yla olaya böyle baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi konusuna önem vermediÄŸimiz, inÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸanlarÄ±n gelecekleri, yaÅŸamlarÄ±, saÄŸlÄ±klarÄ±, iÅŸin ne yazÄ±k ki arkasÄ±nda kalÄ±yor. Ä°ÅŸin kendisi orada çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n önüne geçiyor” diye konuÅŸtu.

DAHA HIZLI ANLAYIÅžI GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° ALINMASINI ENGELLÄ°YOR

Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi konusunun bir maliyet konusu olduÄŸunu ve bu maliyete katlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için sürekli olarak ölümlü iÅŸ kazalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gökçe ÅŸöyle devam etti: “Özellikle devlet iÅŸlerinde, devlet inÅŸaatlarÄ±nda gerek yerel düzeydeki yöneticiler, gerekse merkezi düzeydeki yöneticiler, zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±yorlar. AnlamsÄ±z bir yarÄ±ÅŸ var. Maalesef bizim yöneticilerimiz iÅŸten çok anlarmÄ±ÅŸ gibi 3 yÄ±lda bitecek inÅŸaatÄ± 2 yÄ±lda bitireceksin diyorlar. DolayÄ±sÄ±yla inÅŸaat sektöründe sürekli bir hÄ±z var. Daha hÄ±zlÄ±, daha hÄ±zlÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± var. DolayÄ±sÄ±yla bu daha hÄ±zlÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± da inÅŸaatlarda daha fazla güvenlik önlemi alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor. Gerekli güvenlik önlemleri alÄ±nmayÄ±nca da iÅŸ kazalarÄ± oluyor, iÅŸ kazalarÄ±nda da ölümler oluyor, yaralanmalar oluyor, sakat kalmalar yaÅŸanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bizim ülkemizde bu anlayÄ±ÅŸÄ±n terk edilmesi lazÄ±m. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi konusu bir maliyet, zamanlama ve planlama konusudur. Gerekli önlemlerin o inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin saÄŸlÄ±klarÄ± ve yaÅŸam haklarÄ± o iÅŸin kendisinden daha önemlidir anlayÄ±ÅŸÄ±yla yapÄ±lmazsa üzgünüm ki bu tür cinayetler her zaman yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ± olacak.”

FÄ°RMALAR KORUNUYOR SENDÄ°KACILAR HAPSE ATILIYOR

Her yÄ±l inÅŸaat sektöründe 600’ün üzerinde inÅŸaat iÅŸçisinin iÅŸ cinayetlerine kurban gittiÄŸine dikkat çeken Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi Genel Koordinatörü Murat ÇakÄ±r, “3. HavalimanÄ±, 3. Köprü, Kuzey Otoyolu. Bunlar hepsi bir birine baÄŸlÄ±. Toplam bir projenin bir parçasÄ±. 3. HavalimanÄ±nda olduÄŸu gibi burada da inÅŸaatÄ± yapan firmalar Cengiz, Limak, Kolin firmalarÄ± ve Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda bu firmalarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatlarda çok fazla ölen iÅŸçi var. Ancak buna raÄŸmen Cengiz, Limak, Kolin firmalarÄ±na çok göz yumuluyor. Hatta özel olarak korunup kollanÄ±yor. O çok net. Burada da benzer bir ÅŸey olacaktÄ±r. Öte yandan 3. havalimanÄ±nda hakkÄ± için bir ÅŸey yapan iÅŸçiler, sendika yöneticileri, sendika baÅŸkanlarÄ±, bu alanda iÅŸçiler için bir ÅŸey yapmak isteyenler hapse atÄ±lÄ±yor” diye konuÅŸtu.

MENEMEN'DEKÄ° VÄ°YADÜK Ä°NÅžAATINDA 4 Ä°ÅžÇÄ° ÖLMÜÅžTÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamÄ±nda inÅŸaatÄ± devam eden viyadük inÅŸaatÄ±ndaki çökmenin bir benzeri 3 yÄ±l önce Ä°zmir'in Menemen ilçesinde yaÅŸandÄ±. Ä°zmir- Çanakkale Otoyolu'ndaki viyadük inÅŸaatÄ±nda, beton dökülmesi sÄ±rasÄ±nda çelik konstrüksiyon iskelenin yÄ±kÄ±lmasÄ±yla 4 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. YapÄ±lan bilirkiÅŸi incelemesinde, iskelenin payandalarÄ±nÄ±n narin, eksik ve dayanÄ±ksÄ±z imal edilmesinin etkisiyle aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p çökmesi sonucu kazanÄ±n meydana geldiÄŸi tespit edildi.

Olaydan hemen sonra tutuklanan, yaklaÅŸÄ±k 1 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edilen ÅŸantiye ÅŸefi Aykan K. hakkÄ±nda 'Birden fazla kiÅŸinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ayhan K.'nÄ±n KarÅŸÄ±yaka 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargÄ±lanmasÄ± sürerken, itirazlar üzerine mahkeme, kazayla ilgili savcÄ±lÄ±k incelemesinden sonra yeni bilirkiÅŸi heyeti oluÅŸturup inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. BilirkiÅŸi heyeti hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, iskelenin payandalarÄ±nÄ±n eksik ve dayanÄ±ksÄ±z imal edilmesinden dolayÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p çöktüÄŸünü, kazanÄ±n bu yüzden meydana geldiÄŸini tespit etmiÅŸti. BilirkiÅŸi raporunda, taahhütlere aykÄ±rÄ± imalat yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen firmanÄ±n asli kusurlu, sanÄ±k ÅŸantiye ÅŸefi Aykan K.'nÄ±n ise tali kusurlu olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

2014’TE 3 Ä°ÅžÇÄ° CAN VERMÄ°ÅžTÄ°

5 Nisan 2014’te Beykoz’da 3. BoÄŸaz Köprüsünün ÇavuÅŸbaÅŸÄ± ViyadüÄŸü inÅŸaatÄ±nda beton dökme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda göçük meydana gelmiÅŸ, 3 iÅŸçi 25 metreden yere düÅŸerek can vermiÅŸti. Ölümlerle ilgili hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu iÅŸçilerin nasÄ±l göz göre göre ölüme gönderildiÄŸini ortaya koymuÅŸtu. BilirkiÅŸi heyeti olay ile ilgili 3. köprüyü inÅŸa eden ICA Ä°çtaÅŸ-Astaldi’nin Proje Koordinatörü Mustafa CÄ±lÄ±z ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± (ÇSGB) Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ± ve taÅŸeron firma sahipleri kusurlu görülen isimler olarak sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±.

Rapora göre, iskele gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mÄ±yordu. Çelik iskelenin ayaklarÄ± yere sabitlenmedi. MontajÄ± da teknik ÅŸartlara uygun yapÄ±lmadÄ±. Ä°skele geliÅŸigüzel ve denetimsiz bir ÅŸekilde duvara sabitlendi. Ä°skele, Ongun YapÄ± tarafÄ±ndan URTÄ°M Ä°nÅŸaat’tan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kazadan bir gün önce URTÄ°M ÇalÄ±ÅŸanÄ± Ramazan KurtoÄŸlu’nun, Ongun YapÄ±’nÄ±n Ä°nÅŸaat Åžefi Özgür Vatan’a gönderdiÄŸi e-posta mesajÄ± da rapora girdi. Mesajda KurtoÄŸlu, “Ä°skele kurulum kontrolü tarafÄ±mdan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Beton dökümü için bir problem görülmemiÅŸtir” diyor. Raporda ölen iÅŸçilerde emniyet kemerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek “Ä°ÅŸçilerde yaÅŸam halatlarÄ± olsaydÄ±, iskele çökse dahi iÅŸçiler askÄ±da kalacaklarÄ± için zemine düÅŸmezlerdi” denildi.

Rapora göre, ÇSGB müfettiÅŸleri asÄ±l iÅŸveren ICA-Ä°çtaÅŸ-Astaldi’yi 20 AralÄ±k 2013’de denetledi. MüfettiÅŸler raporlarÄ±nda ‘Ä°ÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi ile ilgili bir sorun yok’ yönünde rapor düzenledi. Oysa raporun hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± süreçte ÅŸirketin saÄŸlÄ±k güvenlik planÄ± bulunmuyordu. Yine, aynÄ± sahada çalÄ±ÅŸan ÅŸirketlerden Ertanlar denetlendi. Bu ÅŸirketin iskele kurulumunda ciddi eksiklikler bulundu ve idari para cezasÄ± uygulandÄ±. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ongun YapÄ± ise denetlenmedi. Raporda bu durumun Anayasa’nÄ±n eÅŸitlik ilkesine de aykÄ±rÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da sorumlu görüldü.

Raporda, dikkat çekici bir noktaya da deÄŸinildi. 3. köprünün temel atma töreni dönemin baÅŸbakan ve cumhurbaÅŸkanlarÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Abdullah Gül katÄ±lÄ±mÄ± ile 29 MayÄ±s 2013 günü yapÄ±ldÄ±. Rapora göre, iÅŸe baÅŸlanmadan önce saÄŸlÄ±k güvenlik planÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± gerekirdi. Ancak bu plan temel atma töreninden yaklaÅŸÄ±k 10 ay sonra hazÄ±rlandÄ±. Raporda, “Söz konusu plan baÅŸlangÄ±çta hazÄ±rlansaydÄ± yüksekten düÅŸme riski öngörülebilirdi. Ä°skele devrilmiÅŸ olsa bile çalÄ±ÅŸanlar emniyet kemerleri ile çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve yaÅŸam halatÄ±na baÄŸlÄ± olduklarÄ± için zemine düÅŸmezlerdi” vurgusu yapÄ±ldÄ±. Raporda bu planÄ±n hazÄ±rlama sorumluluÄŸunun Proje Koordinatörü Mustafa CÄ±lÄ±z’da olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

SoruÅŸturma dosyasÄ±na ÅŸüpheli ve tanÄ±k ifadeleri de girdi. Ongun YapÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± Jeoloji Mühendisi AnÄ±l Gemici, olaydan 20 dakika kadar önce ÅŸantiyeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, kazadan bir kaç saat önce Åžantiye Åžefi Özgür Vatan’a gelen telefonu anlattÄ±. Gemici, KavacÄ±k Polis Merkezinde alÄ±nan ifadesinde “Saat 18.30 ile 20.30 saatleri arasÄ±nda Özgür Vatan’Ä±n telefonu çaldÄ±. Telefonda ‘Betonu niye yavaÅŸ döküyorsunuz; niye bitmedi. Bir an önce bitirin’ diyorlardÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

(HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 14:23

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