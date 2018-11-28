Yurtlarda denetim artÄ±rÄ±lsÄ±n, yeni AladaÄŸlar yaÅŸanmasÄ±n

AladaÄŸâ€™da yurt yangÄ±nÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti. CHP Milletvekili Orhan SÃ¼mer, Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± talep etti.

Adana AladaÄŸ’da 11'i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 24 öÄŸrencinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±, SüleymancÄ±lar cemaatine ait kÄ±z yurdu yangÄ±nÄ±nÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçti.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 11 öÄŸrencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi AladaÄŸ ÖÄŸrenci Yurdu faciasÄ±nÄ±n üzerinden geçen iki yÄ±lda ailelerin adalet beklentisinin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öÄŸrencilerin barÄ±nma sorununun çözülemediÄŸini belirterek Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± talep etti.

ÖÄžRENCÄ° YURTLARINDAKÄ° SORUN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye’de; MEB’e baÄŸlÄ± toplam 3 bin 53 kurumda 364 bin 739; özelde ise 2 bin 254 kurumda 48 bin 862 öÄŸrencinin barÄ±nma hizmeti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sümer, önergesinde “Ülkemizde ortaöÄŸretim düzeyinde özel ve resmi yurt/pansiyonlarda kalan öÄŸrencilerimizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güvenliÄŸini tehlikeye sokabilecek sorun ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar bulunmakta, bu sorunlar her geçen gün artmaktadÄ±r. Özellikle maddi imkanlarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olan ailelerin çocuklarÄ±, mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± için barÄ±nma ihtiyaçlarÄ±nÄ± çeÅŸitli vakÄ±f ve derneklerin açtÄ±klarÄ± yurt/pansiyonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gidermektedir. Bu kurumlarÄ±n fiziki ve diÄŸer ÅŸartlarÄ±nÄ±n yetersizlikleri bir yana; yangÄ±n, su, elektrik, doÄŸalgaz tesisatÄ±, Ä±sÄ±nma sistemi güvenliÄŸi hususlarÄ±nda büyük aksaklÄ±klar ve eksiklikler yaÅŸanmaktadÄ±r. Devlet güvencesi altÄ±nda ve parasÄ±z bir ÅŸekilde bu sorunu çözmek yerine, sözde sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na sorunlarÄ± tahvil etmek, yeni ve aÄŸÄ±r sonuçlarÄ± beraberinde getirmektedir, getirecektir” ifadelerine yer verdi.

DÜN KONYA, BUGÜN ALADAÄž

Daha önce Konya, Van ve DiyarbakÄ±r’da yaÅŸanan yurt felaketlerinin toplumsal hafÄ±zadaki yerini koruduÄŸunu iki yÄ±l önce de AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Sümer, ÅŸöyle devam etti: “O dönem sorunlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve eksikliklerin giderilmesi hususunda partilerin ortak kararÄ±yla, TBMM Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu kurulmuÅŸ, ancak komisyon verimli çalÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸ, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapordaki tespit ve öneriler hayata geçirilememiÅŸtir. Bütün bunlar olurken, Adana’nÄ±n Feke ilçesinde Åžehit Koray Özel Anadolu Lisesi'ne baÄŸlÄ± pansiyon binasÄ±nda KasÄ±m ayÄ±nda bir hafta içinde 3 ayrÄ± yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸ, bu yangÄ±nlar can kaybÄ± olmadan ve büyümeden söndürülmüÅŸtür.”

‘MEB’E BAÄžLI YURT/PANSÄ°YONLARDA EN AZ Ä°KÄ° AYDA BÄ°R DENETÄ°M YAPILMALI’

BarÄ±nma hizmeti veren tüm kurum binalarÄ±nÄ±n elektrik, su ve doÄŸalgaz tesisatlarÄ±nÄ±n yapÄ±lamayan veya eksik yapÄ±lan denetimleri ile iki denetim arasÄ±ndaki sürenin uzunluÄŸu gibi önemli sorunlar bulunduÄŸunu belirten Sümer, “MEB’e baÄŸlÄ± yurt/pansiyonlarda en az iki ayda bir denetim yapÄ±lmalÄ±, ‘eÄŸitim ve öÄŸretim hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±’ dÄ±ÅŸÄ±ndaki hizmet sÄ±nÄ±flarÄ±ndaki personel ihtiyacÄ± zaman geçirilmeden giderilmelidir. Her yurt/pansiyonda bu hizmetleri görecek elektrik ve kalorifer konusunda yetki belgesi olan personel görevlendirilmelidir. Denetimlerde, hayati risk içeren bir hususun tespiti halinde, bu eksiklik giderilene kadar yurdun/pansiyonun faaliyetlerine izin verilmemelidir. BarÄ±nma hizmeti veren kurumlarda bina güvenliÄŸi, bina standartlarÄ± vb. konularda özel - kamu ayrÄ±mÄ± gözetilmeksizin tüm farklÄ± uygulamalar ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

NE OLMUÅžTU?

AladaÄŸ'da, 29 KasÄ±m 2016 yurtta, elektrik panosundan çÄ±kan yangÄ±nda yanÄ±cÄ± özellikteki ahÅŸap merdiven ve halÄ± kaplama ile ateÅŸ yurdun üst katlarÄ±na kadar çÄ±kmÄ±ÅŸ, yangÄ±n merdiveni kilitli olan binada eÄŸitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kÄ±zÄ± Sare Betül Genç, 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Sema Nur AydoÄŸdu, Zeliha AvcÄ±, Sevim Köylü, 7'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, Ä°lknur Maden, 6'ncÄ± sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri BahtÄ±nur BaÅŸ, TuÄŸba AydoÄŸdu ve Cennet KarataÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. SüleymancÄ±lar Cemaati’ne ait öÄŸrenci yurdunda, 29 KasÄ±m 2016 günü elektrik panosundan çÄ±kan yangÄ±n sonucu 11’i öÄŸrenci olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. YaÅŸanan faciaya dair yurdun yöneticilerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 sanÄ±k hakkÄ±nda 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davanÄ±n son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur’un “adli kontrol” ÅŸartÄ±yla tahliyelerine karar verilmiÅŸ, verilen bu tahliye kararlarÄ± ile davada tutuklu sanÄ±k kalmamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

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