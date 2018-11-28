ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri Ä°rem'i anacak

ODTÃœ'deki kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°rem KÃ¼tÃ¼k, ODTÃœ'de yapÄ±lacak tÃ¶ren ile anÄ±lacak.

ODTÜ kampüsü içerisinde kamyonetin kasasÄ±nÄ±n açÄ±lan kapaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na çarpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°rem Kütük, ODTÜ'de yapÄ±lacak tören ile anÄ±lacak. ODTÜ öÄŸrencileri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek anma sonrasÄ±nda ise akÅŸam düzenlenecek forum ile kampüste yapÄ±labilecek fiziki iyileÅŸtirmeler ve kazadaki ihmaller konuÅŸulacak.

KARANFÄ°LLERLE ANILACAK

ODTÜ öÄŸrencileri geçtiÄŸimiz gün ODTÜ kampüsü içerisinde yaÅŸanan kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°rem Kütük'ü anmak için kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere karanfil bÄ±rakacak. Saat 12.30'da buluÅŸacak olan ODTÜ öÄŸrencileri Kütük'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi alana doÄŸru yürüyecek.

Ä°HMALLER KONUÅžULACAK

ODTÜ öÄŸrencileri, "YakÄ±n zamanda iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hepimizi üzen kayÄ±plarÄ±mÄ±z için ilerleyen zamanlarda benzeri durumlarÄ± yaÅŸamamak adÄ±na bir ÅŸeyler yapma gerekliliÄŸi var." diyerek ODTÜ kampüsününde fiziki iyileÅŸtirmeler ve psikolojik destek açÄ±sÄ±ndan neler yapÄ±labileceÄŸini ve söz konusu olayda ihmallerin neler olduÄŸunu konuÅŸmak için saat 18.30'da Fizik U3 amfisinde forumda bir araya gelecek. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼k mezuniyet cÃ¼bbesiyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 11:41

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