Tahir ElÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 3. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±: TakipÃ§isiyiz

DiyarbakÄ±r Barosu baÅŸkanÄ±yken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Tahir ElÃ§i, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda vurulduÄŸu yerde anÄ±ldÄ±, Ankara'da ise avukatlara polis saldÄ±rdÄ±.

Sur’da Dört AyaklÄ± Minare önünde vurularak öldürülen DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi, ölüm yÄ±l dönümünde vurulduÄŸu yerde anÄ±ldÄ±. Ankara'da ise avuklatlara polis saldÄ±rdÄ±.

DiyarbakÄ±r'daki anma etkinliÄŸine eÅŸi Türkan Elçi, Bölge BarolarÄ±, Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ±, Ankara Barosu yöneticileri, CHP ve HDP milletvekilleri, TBB yönetim kurulu üyeleri yanÄ± sÄ±ra avukatlar cübbeleri ile katÄ±ldÄ±. Anma etkinliÄŸi kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde toplanarak Dört AyaklÄ± Minare’ye yürüyen avukatlar, Dört AyaklÄ± Minare’nin önünde Tahir Elçi’nin vurulmadan önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± dinledikten sonra basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

‘TEK BÄ°R ADIM GERÄ° ATMADI’

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/EVRENSEL

AçÄ±klamayÄ± yapan DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n, her ÅŸeyin Tahir Elçi vurulmadan önce çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda lince uÄŸramasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Üç yÄ±l önce bir tv programÄ±nda baÅŸladÄ± her ÅŸey. SöylediÄŸi bir cümle, ÅŸer odaklarÄ±nÄ± rahatsÄ±z etti. Önce ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±lar Tahir baÅŸkanÄ±. Tahir Elçi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±lar. O, Botan halkÄ±na mahsus maÄŸrurluk ile karÅŸÄ±ladÄ± yakalama kararÄ±nÄ±. Buyurun gelin dedi ve yüzlerce yoldaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndan alÄ±p götürdüler Tahir’i. “Ben görüÅŸlerimi ifade ettim” dedi ama tek bir adÄ±m geri atmadÄ±. Hemen arkasÄ±ndan sekiz sütuna manÅŸet ettiler onu, linç kültüründen beslenenler birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±lar” dedi.

‘AYDINLATACAÄžIZ DEDÄ°LER BÄ°R ARPA BOYU YOL GÄ°DEMEDÄ°LER’

AydÄ±n, Elçi’nin soruÅŸturma dosyasÄ±nda 3 yÄ±l geçmesine raÄŸmen tek bir geliÅŸmenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, belirterek, “Dönemin iktidar sahipleri, bu cinayeti aydÄ±nlatacaÄŸÄ±z dediler. Dediler ama üç yÄ±l oldu bir arpa boyu yol gidemediler. 3-5 kovanÄ± bile toplayamadÄ±lar. BazÄ± kamera görüntüleri ortadan kayboldu, bazÄ± kameralar bozuldu, bazÄ± görüntüler de her nedense silindi. TeftiÅŸ kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor, bugüne kadar bizlerden Ä±srarla gizlendi ve gizlenmeye de devam ediliyor. Sözler bir kez daha tutulmadÄ± ve failler hala aramÄ±zda dolaÅŸmaya devam ediyor. Ama buna izin vermeyeceÄŸiz. Tahir Elçi’nin inadÄ± ile takip edeceÄŸiz, soruÅŸturacaÄŸÄ±z ve failleri yargÄ± önüne çÄ±karacaÄŸÄ±z” dedi.

‘ELÇÄ° ÇATIÅžMALARI DURDURMAK Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžMIÅžTI’

Elçi’nin öldürülmesinden sonra Bölge illerinde ÅŸiddet sarmalÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AydÄ±n, “Aylarca sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± uygulanmÄ±ÅŸ, sivil yaÅŸamlarÄ±n da büyük çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve ne yazÄ±k ki pek çok sivil insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi ve büyük yÄ±kÄ±mlarla sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Elçi, bu kaotik ve karanlÄ±k dönemin daha da aÄŸÄ±r sonuçlar yaratmamasÄ± için büyük sorumluluÄŸumuz olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizmiÅŸtir. Nitekim insan haklarÄ± örgütlerine göre Silvan, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Ä°dil, ÅžÄ±rnak, Sur’da uygulanan yasaklarda 79 çocuk, 71 kadÄ±n en az 321 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. Yasaklardan bir milyon altÄ± yüz bin kiÅŸi doÄŸrudan etkilenmiÅŸtir. Tahir Elçi, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zamanlarda hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Silvan’a, Cizre’ye, Nusaybin’e çatÄ±ÅŸmalarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu zamanlarda giderek hem çatÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmak, hem de yaÅŸananlarÄ± raporlaÅŸtÄ±rmak için çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/EVRENSEL

BARIÅžA VE Ä°NSAN HAKLARINA ADANAN HAYAT

Tahir Elçi’nin, toplumun her alanÄ±nda yaÅŸanan hiçbir haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sessiz kalmayarak mücadele ettiÄŸini belirten aydÄ±n, “BaÅŸkanÄ±mÄ±z; kadÄ±n cinayetlerinden, tutuklu gazetecilere, sömürülen iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±ndan, cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerine, çocuk haklarÄ±ndan, mülteci sorununa kadar, her alanda temel hak ve özgürlüklerin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlarÄ±n daha demokratik daha adil ve daha özgür ÅŸartlarda yaÅŸamasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar yürütmüÅŸtür.

HayatÄ±nÄ± barÄ±ÅŸa ve insan haklarÄ± mücadelesine adadÄ±. Devlet; Tahir Elçi gibi binlerce faili meçhul cinayet ve zorla kaybetme olayÄ±nÄ±n faillerini bulmak ve yargÄ± önüne çÄ±karmak yerine, yÄ±llardÄ±r yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini öÄŸrenmek isteyen Cumartesi Annelerinin haklÄ±, meÅŸru ve yasal eylemlerini engelleyerek bu konudaki niyetini ve tarafÄ±nÄ± belli etmiÅŸtir. Aradan kaç yÄ±l geçerse geçsin faillerini bulma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceÄŸiz ve seni asla unutmayacaÄŸÄ±z” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Tahir Elçi’nin vurulduÄŸu yere avukatlar karanfil bÄ±raktÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

ANKARA’DA TAHÄ°R ELÇÄ° ANMAK Ä°STEYEN AVUKATLARA POLÄ°S SALDIRDI

FotoÄŸraf: Evrensel

DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi’nin katlediliÅŸinin 3. yÄ±ldönümü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klama yapmak isteyen Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlara polis saldÄ±rdÄ±.

Polis, Valilik kararÄ±nÄ± gerekçe göstererek avukatlarÄ±n Ankara Adliyesi önünde açÄ±klama yapmalarÄ±na izin vermeyeceÄŸini söyledi. Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Erinç SaÄŸkan’Ä±n görüÅŸmesi de olumsuz sonuçlandÄ±. AvukatlarÄ± çembere alan güvenlik güçleri avukatlara saldÄ±rarak ite kaka Ankara Adliyesi’nin içerisine sürükledi. ‘AçÄ±klamayÄ± kapalÄ± alanda yapÄ±n’ demesine raÄŸmen polis, Adliye içerisinde de saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± sürdürdü. Avukatlar açÄ±klamayÄ± adliye içerisinde bulunan Ankara Barosu’nun bürosu önünde yaptÄ±. Avukatlar “Tahir Elçi Onurumuzdur” sloganlarÄ±yla ve alkÄ±ÅŸlarla Elçi’nin adalet mücadelesini sürdüreceklerini vurguladÄ±.

ELÇÄ°’NÄ°N MÜCADELESÄ°NÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z

AçÄ±klamayÄ± yapan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Murat YÄ±lmaz, kendilerine yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. YÄ±lmaz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Koridora çevik çekerek, bizleri almaya çalÄ±ÅŸarak, bizi tekmelediler. Baromuzun önüne geldiÄŸimizde de saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sürdürdüler. Mesele biz muhalif avukatlarÄ±n ve baronun tavrÄ±. Tahir Elçi’nin anÄ±lmasÄ± ve biz avukatlarÄ±n bir ÅŸeylere ses çÄ±karmamÄ±z istenmiyor” dedi. YÄ±lmaz, avukatlarÄ±n gözaltÄ±larla, tutuklamalarla, sürgünlerle, dosya yasaklamalarÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaya devam ettiÄŸini belirterek, “Ama biz biliyoruz ki hepimizi öldürmedikçe bu mücadele devam edecek. Elçi’nin mücadelesi mücadelemizdir” dedi.

Burada konuÅŸan Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Erinç SaÄŸkan da, meslektaÅŸlarÄ± Tahir Elçi’yi anmak için toplanan avukatlara polis ÅŸiddetine tepki gösterdi.

(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 14:18

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