Avustralya'da yangÄ±n alarmÄ±: 8 bin kiÅŸiye 'Evinizi boÅŸaltÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletinde 138 noktada devam eden yangÄ±nlar nedeniyle binlerce kiÅŸiden evlerini terk etmeleri istendi.

Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletinde devam eden yangÄ±nlarÄ±n, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±yla bölge sakinleri için hayati tehlike oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Queensland eyaleti genelinde 138 noktada süren yangÄ±nlarÄ±n Capricornia ve Central Highlands bölgelerinde hayatÄ± tehdit ettiÄŸini açÄ±klayan yetkililer, Gracemere kasabasÄ±nda 8 bin kiÅŸiye evlerinden ayrÄ±lmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji Bürosundan yapÄ±lan açÄ±klamada, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 40'lÄ± derecelerde olduÄŸu belirtilerek, iki gündür kontrol altÄ±na alÄ±nmayan yangÄ±nlarÄ±n öÄŸleden sonra rüzgarla etkisini artÄ±rabileceÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, vatandaÅŸlardan güvenlik birimlerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± istendi. Eyalet Afet Koordinatörü Bob Gee, vatandaÅŸlara, güvenliklerinden emin olmalarÄ± ve her an evlerinden ayrÄ±lmaya hazÄ±r bulunmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Ambrose, Mount Larcom, Deepwater, Baffle Creek, Rules Beach ve Oyster Creek bölgelerinde yaÅŸayanlardan evlerini hemen terk etmeye hazÄ±r olmalarÄ± istenirken, Mackay yakÄ±nlarÄ±nda bazÄ± evlerin yandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Queensland Eyalet BaÅŸbakanÄ± Annastacia Palaszczuk ise, bölgede 30'dan fazla okulun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, akÅŸam saatlerinde eyaletteki son durum hakkÄ±nda brifing vereceÄŸini kaydetti. (Melbourne/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 11:10

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