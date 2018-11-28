'CHP ve Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda 3 kentte anlaÅŸmazlÄ±k' iddiasÄ±

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda Ankara, Antalya ve Mersin bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri nedeniyle tÄ±kanÄ±klÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda yerel seçimlere yönelik iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gerçekleÅŸtirilen temaslarda Ankara, Antalya ve Mersin büyükÅŸehir belediyeleri nedeniyle tÄ±kanÄ±klÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut LÄ±calÄ±’nÄ±n edindiÄŸi bilgiye göre; görüÅŸmelerin iki haftadÄ±r devam etmesine karÅŸÄ±n herhangi bir sonuç alÄ±namamasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda üç büyükÅŸehir belediyesi üzerinde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n geliyor.

Ä°YÄ° Parti’nin Ankara, Antalya ve Mersin BüyükÅŸehir Belediyeleri’nde iÅŸbirliÄŸi yapÄ±larak CHP’nin aday çÄ±karmamasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi, CHP’nin ise söz konusu üç büyükÅŸehir belediyesini ancak CHP’li bir adayÄ±n yarÄ±ÅŸmasÄ± durumunda kazanÄ±labileceÄŸi görüÅŸünde olduÄŸu öÄŸrenildi.

Ä°YÄ° Parti’nin özellikle Ankara’da Ä±srarcÄ± olduÄŸu, ancak CHP’nin de Ä°YÄ° Parti adayÄ±nÄ±n Ankara’yÄ± kazanamayacaÄŸÄ± görüÅŸünde olduÄŸu ifade ediliyor. CHP’nin Ä°YÄ° Parti’ye Manisa, Konya, Kayseri, Kocaeli ve Denizli büyükÅŸehir belediyeleri ile Isparta Belediyesi’nde iÅŸbirliÄŸi önerdiÄŸi kaydediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Kulis: Albayrak'Ä±n ilÃ§e aday listesi hazÄ±rlamasÄ±na YÄ±ldÄ±rÄ±m tepkili

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