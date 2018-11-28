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FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL
Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Can Atalay ve Tayfun Kahraman ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
28 KasÄ±m 2018 10:12
Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Gezi eylemlerine dÃ¶nÃ¼k soruÅŸturma kapsamÄ±nda Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Can Atalay ve Tayfun Kahraman ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen 'Gezi soruÅŸturmasÄ±' kapsamÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Åžube MüdürlüÄŸü Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±'ndan Avukat Can Atalay ve TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman'Ä± ifadeye çaÄŸÄ±rdÄ±.
ArtÄ± Gerçek’ten RÄ±fat DoÄŸan’Ä±n haberine göre, ifadeye çaÄŸrÄ±lan isimler arasÄ±nda Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) Parti Meclis üyesi Ahmet Saymadi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Emniyet'in soruÅŸturma kapsamÄ±nda dosyada ismi bulunan çok sayÄ±da kiÅŸinin ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)
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