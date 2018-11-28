Kulis: Albayrak'Ä±n ilÃ§e aday listesi hazÄ±rlamasÄ±na YÄ±ldÄ±rÄ±m tepkili

â€˜Berat Albayrakâ€™Ä±n ilÃ§e adaylarÄ±nÄ±n listesini hazÄ±rlamasÄ±, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n fikrinin alÄ±nmamasÄ±, YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã¶fkelendirdi.â€™

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± ertelemesinin altÄ±nda Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ile TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gerginliÄŸin yattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan'Ä±n haberine göre; BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminden beri YÄ±ldÄ±rÄ±m’la aralarÄ± açÄ±k olan Albayrak’Ä±n ekibiyle birlikte ilçe adaylarÄ±nÄ±n listesini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n bu duruma tepki gösterdiÄŸi kaydedildi.

AKP Genel Merkezi’nin Ä°stanbul’un ilçe adaylarÄ±yla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listede Albayrak ile partideki ekibinin etkili olduÄŸu, liste hazÄ±rlanÄ±rken YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n görüÅŸünün alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n kendisinin istediÄŸi adaylarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile görüÅŸmesinde de sorunun çözülememesi üzerine Ä°stanbul ile ilgili adaylÄ±k açÄ±klamasÄ±nÄ±n bekletilmesine karar verildiÄŸi konuÅŸuluyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak ile de anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± öne sürülüyor.

Dün 20 adayÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± grup toplantÄ±sÄ±ndan çÄ±kan ErdoÄŸan, makamÄ±na geçtiÄŸi YÄ±ldÄ±rÄ±m ile baÅŸ baÅŸa yemek yedi. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren görüÅŸmeden sonra bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, taraflarÄ±n neÅŸeli olduÄŸu gözlendi. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Ä°stanbul adayÄ± iÃ§in herhangi bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸil

2019 yerel seÃ§imlerinde AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 10:20

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