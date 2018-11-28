Ä°stanbulâ€™da beton mikseri viyadÃ¼kten uÃ§tu: SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: DHA

Ä°stanbulâ€™da beton mikseri viyadÃ¼kten uÃ§tu: SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 28 KasÄ±m 2018 09:49

    Beykoz'da beton mikseri viyadÃ¼kten aÅŸaÄŸÄ±ya uÃ§tu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasÄ±nda, bir beton mikserinin boÅŸluÄŸa düÅŸmesi sonucu sürücü yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    AlÄ±nan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Aykut Güzel (24)  idaresindeki 34 GV 1195 plakalÄ± beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Viyadük 24'ten boÅŸluÄŸa düÅŸtü.

    KazanÄ±n bildirilmesi üzerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Sürücü Güzel, hastaneye sevk edildiÄŸi sÄ±rada hayatÄ±nÄ± kaybetti. (AA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 10:37
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