Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripinâ€™de grev baÅŸladÄ±

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Ä°stanbul AvcÄ±lar'da bulunan Petrol-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu Gripin Ä°laç FabrikasÄ±nda, patronun dayatmasÄ± nedeniyle toplu sözleÅŸme görüÅŸmeleri tÄ±kanÄ±nca iÅŸçiler greve çÄ±ktÄ±. Yüzde 25 zam taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k patronun yüzde 17 önerdiÄŸini dile getiren iÅŸçiler, kriz koÅŸullarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Grevdeyiz, kararlÄ±yÄ±z. HakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar buradayÄ±z” dedi.

10 Haziran’da baÅŸlayan toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripin Ä°laç FabrikasÄ±nda, iÅŸçiler bugün sabah 8’de greve çÄ±ktÄ±. Davul zurna eÅŸliÄŸinde halaylar çeken iÅŸçiler, fabrika kapÄ±sÄ±na “Bu iÅŸyerinde grev vardÄ±r” pankartÄ± astÄ±.

FotoÄŸraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

Burada iÅŸçilere seslenen Petrol-Ä°ÅŸ Ä°stanbul 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet BaranlÄ±, ÅŸunlarÄ± söyledi: Ülkemizin geldiÄŸi durum belli. Dövizde dalgalanmalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±, enflasyonun yüksek çÄ±kmasÄ±... Ä°ÅŸverene her zaman söylediÄŸimiz ÅŸey ÅŸu; bunlarÄ±n sorumlusu emekçiler deÄŸil. Ä°ÅŸlerin iyi olduÄŸu zaman kâra ortak etmeyen iÅŸverenler maalesef en küçük bir kriz döneminde bütün faturayÄ± çalÄ±ÅŸanlara kesiyorlar. Biz de bu niyetle yola çÄ±ktÄ±k. Ä°stediÄŸimiz ücret de çok büyük bir ücret deÄŸil. Türkiye’nin ÅŸu anki enflasyonu yüzde 25. Biz sadece onu istedik. Ä°stediÄŸimiz çok bir ÅŸey de yok. Maalesef bizim tüm olumlu adÄ±mlarÄ±mÄ±za raÄŸmen iÅŸveren ciddi bir adÄ±mla yaklaÅŸmadÄ± bize ve bu noktaya gelmemizin en büyük sebebi de iÅŸverenimizdir zaten. Buradan ona da seslenmek istiyorum; bir an önce saÄŸduyulu davranmalarÄ± gerekiyor ve bir an önce bunu masada çözmemiz gerekiyor. DiÄŸer türlü bu iÅŸ uzar, biz hakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar buradayÄ±z.

'ARTIK TAMAMEN DÄ°BE VURDUK GEÇÄ°NEMÄ°YORUZ'

Enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸine dikkat çeken Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Åžirin Akay da “Bugünün enflasyon payÄ±nda yüzde 25 zam istedik iÅŸverenimizden. ElektriÄŸe, suya, her ÅŸeye zam geldi. Zam, zam, zam... Ama iÅŸçinin o kadar deÄŸeri yokmuÅŸ ki onlarÄ±n gözünde, bize yüzde 17 zam öngördüler. Biz 20 senedir burada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücretler asgari ücret deÄŸerinde. ArtÄ±k tamamen dibe vurduk, geçinemiyoruz. ÇalÄ±ÅŸan elemanlarÄ±n çoÄŸu kadÄ±n, hepsi zor durumda. Tek baÅŸÄ±na aile geçindiren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ne kiralarÄ±nÄ± ödeyebiliyorlar, ne de çocuklarÄ±na ekmek götürebiliyorlar. YakÄ±n zamanda Gripin ilacÄ±na yüzde 100 zam yapÄ±ldÄ±. Biz sadece dörtte birini talep ediyoruz” diye konuÅŸtu.

'19 YILLIK Ä°ÅžÇÄ°YÄ°M 2400 LÄ°RA ALIYORUM'

19 yÄ±llÄ±k iÅŸçi Ä°brahim BatÄ±han da aldÄ±ÄŸÄ± net ücretin 2100 lira olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: Sosyal yardÄ±mlarla 2400 lira maaÅŸ alÄ±yorum. YÄ±l sonu geldiÄŸinde, yüzde 37 vergi dilimine girdiÄŸimizden dolayÄ± elimize 2 bin lira para geçiyor. O yüzden millet hakkÄ±nÄ± arÄ±yor. 2 tane çocuÄŸum var, biri üniversiteye gidiyor, bir tanesi liseye gidiyor. Yüzde 50’ye yakÄ±n zam geldi her ÅŸeye. Bunlar ister istemez bizim belimizi büküyor. Gelen zamlara karÅŸÄ± biz de enflasyon oranÄ±nda yüzde 25 zam istiyoruz. Bugüne kadar hep fedakarlÄ±k yapan iÅŸçi kesimi oldu. Ä°ÅŸverenden buna saygÄ± duymasÄ±nÄ± istiyoruz.

'SONUNA KADAR DA MÜCADELEMÄ°ZÄ° VERECEÄžÄ°Z'

FotoÄŸraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

20 yÄ±ldÄ±r fabrikada çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen asgari ücrete yakÄ±n bir ücret aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten diÄŸer Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Hanife ÇerkezoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: Geçinemiyoruz. Mecburen bu yola baÅŸvurduk. Malum elektrik faturalarÄ±, doÄŸalgaz faturalarÄ±... Bugün ben 4 kiÅŸilik bir ailede yaÅŸÄ±yorum. Bana dün gelen elektrik faturasÄ± 182 lira. Her türlü zorda ve dardayÄ±z. 1 kilo domates bile bugünlerde 9-10 lira olduÄŸu halde bize öngörülen yüzde 17 zam. Biz buna çok üzülüyoruz iÅŸçiler olarak. Grevdeyiz kararlÄ±yÄ±z.

Ä°ÅŸyeri Temsilcisi ÇiÄŸdem YahÅŸi de “Borcumuz var, ev geçindiriyoruz. Buradaki pek çok bayan tek baÅŸÄ±na ev geçindiriyor. Tabii ki zorlanÄ±yoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceÄŸiz, sonuna kadar direneceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 12:04

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