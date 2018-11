Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripinâ€™de grev baÅŸladÄ±

Vedat YALVAÇ

İstanbul Avcılar'da bulunan Petrol-İş’in örgütlü olduğu Gripin İlaç Fabrikasında, patronun dayatması nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri tıkanınca işçiler greve çıktı. Yüzde 25 zam taleplerine karşılık patronun yüzde 17 önerdiğini dile getiren işçiler, kriz koşullarını hatırlatarak “Grevdeyiz, kararlıyız. Hakkımızı alana kadar buradayız” dedi.

10 Haziran’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı Gripin İlaç Fabrikasında, işçiler bugün sabah 8’de greve çıktı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken işçiler, fabrika kapısına “Bu işyerinde grev vardır” pankartı astı.

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

Burada işçilere seslenen Petrol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Baranlı, şunları söyledi: Ülkemizin geldiği durum belli. Dövizde dalgalanmaların yaşanması, enflasyonun yüksek çıkması... İşverene her zaman söylediğimiz şey şu; bunların sorumlusu emekçiler değil. İşlerin iyi olduğu zaman kâra ortak etmeyen işverenler maalesef en küçük bir kriz döneminde bütün faturayı çalışanlara kesiyorlar. Biz de bu niyetle yola çıktık. İstediğimiz ücret de çok büyük bir ücret değil. Türkiye’nin şu anki enflasyonu yüzde 25. Biz sadece onu istedik. İstediğimiz çok bir şey de yok. Maalesef bizim tüm olumlu adımlarımıza rağmen işveren ciddi bir adımla yaklaşmadı bize ve bu noktaya gelmemizin en büyük sebebi de işverenimizdir zaten. Buradan ona da seslenmek istiyorum; bir an önce sağduyulu davranmaları gerekiyor ve bir an önce bunu masada çözmemiz gerekiyor. Diğer türlü bu iş uzar, biz hakkımızı alana kadar buradayız.

'ARTIK TAMAMEN DİBE VURDUK GEÇİNEMİYORUZ'

Enflasyon rakamlarının yüksekliğine dikkat çeken İşyeri Temsilcisi Şirin Akay da “Bugünün enflasyon payında yüzde 25 zam istedik işverenimizden. Elektriğe, suya, her şeye zam geldi. Zam, zam, zam... Ama işçinin o kadar değeri yokmuş ki onların gözünde, bize yüzde 17 zam öngördüler. Biz 20 senedir burada çalışıyoruz. Aldığımız ücretler asgari ücret değerinde. Artık tamamen dibe vurduk, geçinemiyoruz. Çalışan elemanların çoğu kadın, hepsi zor durumda. Tek başına aile geçindiren arkadaşlarımız var. Ne kiralarını ödeyebiliyorlar, ne de çocuklarına ekmek götürebiliyorlar. Yakın zamanda Gripin ilacına yüzde 100 zam yapıldı. Biz sadece dörtte birini talep ediyoruz” diye konuştu.

'19 YILLIK İŞÇİYİM 2400 LİRA ALIYORUM'

19 yıllık işçi İbrahim Batıhan da aldığı net ücretin 2100 lira olduğunu belirterek şunları söyledi: Sosyal yardımlarla 2400 lira maaş alıyorum. Yıl sonu geldiğinde, yüzde 37 vergi dilimine girdiğimizden dolayı elimize 2 bin lira para geçiyor. O yüzden millet hakkını arıyor. 2 tane çocuğum var, biri üniversiteye gidiyor, bir tanesi liseye gidiyor. Yüzde 50’ye yakın zam geldi her şeye. Bunlar ister istemez bizim belimizi büküyor. Gelen zamlara karşı biz de enflasyon oranında yüzde 25 zam istiyoruz. Bugüne kadar hep fedakarlık yapan işçi kesimi oldu. İşverenden buna saygı duymasını istiyoruz.

'SONUNA KADAR DA MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ'

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

20 yıldır fabrikada çalışmalarına rağmen asgari ücrete yakın bir ücret aldıklarını belirten diğer İşyeri Temsilcisi Hanife Çerkezoğlu, şunları söyledi: Geçinemiyoruz. Mecburen bu yola başvurduk. Malum elektrik faturaları, doğalgaz faturaları... Bugün ben 4 kişilik bir ailede yaşıyorum. Bana dün gelen elektrik faturası 182 lira. Her türlü zorda ve dardayız. 1 kilo domates bile bugünlerde 9-10 lira olduğu halde bize öngörülen yüzde 17 zam. Biz buna çok üzülüyoruz işçiler olarak. Grevdeyiz kararlıyız.

İşyeri Temsilcisi Çiğdem Yahşi de “Borcumuz var, ev geçindiriyoruz. Buradaki pek çok bayan tek başına ev geçindiriyor. Tabii ki zorlanıyoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

