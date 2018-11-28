FotoÄŸraf: DHA
Ã‡ocuÄŸunun okulundan istenen parayÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±, intihar etmek istedi
Adana'da Ã§ocuÄŸunun okulundan 55 lira istediklerini ancak bu parayÄ± Ã¶deyemediÄŸini sÃ¶yleyen baba Emrah E. intihar giriÅŸiminde bulundu.
Adana’da 33 yaÅŸÄ±ndaki Emrah E., çocuÄŸunun okulundan 55 lira istendiÄŸini ancak bu parayÄ± karÅŸÄ±layacak imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek intihar giriÅŸiminde bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, eski baraj kapaklarÄ±nda bir kiÅŸinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aÅŸaÄŸÄ± sarktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören vatandaÅŸ, polise ve itfaiyeye haber verdi. YaklaÅŸÄ±k 20 metre yüksekliÄŸindeki kapaklarÄ±n üzerinde duran Emrah E.’yi polis ekipleri ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.
Uzun uÄŸraÅŸlar sonunda eyleminden vazgeçen Emrah E., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardÄ±ndan bulunduÄŸu yerden çÄ±kartÄ±ldÄ±. Ä°fadesi alÄ±nmak üzere BaÄŸlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah E.'nin oÄŸlunun okuduÄŸu ilkokuldan istenen 55 lirayÄ± ödeyemediÄŸi ve ailesiyle sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± için intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddia edildi. (Adana/DHA)