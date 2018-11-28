Ege Deniziâ€™nde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Yunanistan'Ä±n Kiklad takÄ±madalarÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã¶nce 4,4 ardÄ±ndan da iki kere 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼Ã§ ayrÄ± deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre merkez üssü Yunanistan'Ä±n Kiklad takÄ±madalarÄ±ndan Amorgos'un güneyinde saat 02.16'da yaklaÅŸÄ±k 16 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Bu depremden bir süre sonra ise saat 02.24 ve 02.45'te Kiklad takÄ±madalarÄ±ndan Ä°os açÄ±klarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüÄŸünde iki ayrÄ± deprem oldu. (AA)

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