YargÄ±tay: Cemevlerinin elektrik faturasÄ±nÄ± devlet karÅŸÄ±lamalÄ±

YargÄ±tay, cemevlerinin ibadethane olduÄŸuna ve elektrik faturalarÄ±nÄ±n da diÄŸer ibadethaneler gibi devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine hÃ¼kmetti.

Cem VakfÄ±’nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± davada YargÄ±tay, cemevlerinin ibadethane olduÄŸuna, tÄ±pkÄ± diÄŸer ibadethaneler gibi elektrik faturalarÄ±nÄ±n da devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine hükmetti.

Sendika.Org’da yer alan habere göre, Avukat UlaÅŸ Cam, en baÅŸÄ±ndan beri cemevlerinin ibadethane olduÄŸuna ve elektrik giderlerinin devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine iliÅŸkin düzenleme talep ettiklerini ve buna istinaden faturalarÄ± ödemediklerini belirtti. Bunun üzerine BEDAÅž’Ä±n fatura borcu nedeniyle icra takibi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cam, “Biz itiraz ettik. Akabinde BEDAÅž itirazÄ±n iptali için dava açtÄ±. Bu davalar 2012 yÄ±lÄ±nda önce aleyhimize sonuçlandÄ± ve BEDAÅž yönünden tahsilat kararÄ± çÄ±ktÄ±” dedi.

AÄ°HM’in 2014 yÄ±lÄ±nda, cemevlerinin ibadethane olduÄŸuna iliÅŸkin verdiÄŸi kararÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±tay’Ä±n dosyayÄ± bozma kararÄ± verdiÄŸini belirten Cam ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yeniden inceleme yapÄ±lmasÄ± için mahkemeye gönderdi. Mahkeme dosyalarÄ± yeniden ele aldÄ±. BilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±ldÄ±, tespitler yapÄ±ldÄ±. Cemevlerinin elektrik giderlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± yönünde mahkeme olumlu bir ÅŸekilde BEDAÅž’Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± davaya reddetti. BEDAÅž temyiz etti. Dosya YargÄ±tay’a gitti tekrar ve YargÄ±tay, BEDAÅž’Ä±n aleyhine olan bu kararlarÄ± onadÄ±.” Avukat Cam “Beklentimiz bundan sonrasÄ± adÄ±na yasal düzenleme. Yasal düzenleme olursa hepimiz adÄ±na olumlu bir geliÅŸme olur” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 10:17

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