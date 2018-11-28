SaÄŸanak nedeniyle yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, pek Ã§ok yeri su bastÄ±

Edirneâ€™de ve Manisa Turgutlu'da saÄŸanak vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Edirne'nin OÄŸulpaÅŸa kÃ¶yÃ¼nde 1 kiÅŸinin kaybolduÄŸu ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Edirne'de ve Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde etkili olan saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi. Edirne KöÅŸençiftliÄŸi köyünde DemirhanlÄ± Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu evlerinde mahsur kalanlarÄ± kurtarmak için ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. Edirne'nin OÄŸulpaÅŸa köyünde ise 1 kiÅŸinin kaybolduÄŸu ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel sularÄ± ile kapalÄ± olan köye hareket etti.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 13 derece ölçüldüÄŸü kentte öÄŸle saatlerinde çiseleyen yaÄŸmur, akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±. SaÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. Kuvvetli saÄŸanak nedeniyle pek çok cadde ve sokak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu. Bodrum kattaki bir çok ev ve iÅŸyeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.

FotoÄŸraf: DHA

AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken iki servis minibüsü kÄ±smen yan yattÄ±. Servislerden birinde bulunan öÄŸretmenler kendi imkanlarÄ±yla minibüsten çÄ±karken, fabrika iÅŸçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Meteoroloji yetkilileri yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti.

FotoÄŸraf: AA

YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayÄ±da evin bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. VatandaÅŸlar, bahçelerinde bulunan kumlarÄ± çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazÄ± araçlarÄ±n da su içinde kaldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

FotoÄŸraf: DHA

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

FotoÄŸraf: DHA

Meteoroloji yetkilileri, kentte yaÄŸmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artÄ±rarak yaÄŸmaya devam edeceÄŸini ve metre kareye 75 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesinin beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Edirne'nin OÄŸulpaÅŸa köyünde 1 kiÅŸinin kaybolduÄŸu ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel sularÄ± ile kapalÄ± olan köye hareket etti.

Meteoroloji yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

SAÄžANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle yollar göle döndü, bazÄ± ve iÅŸ yerlerinde su baskÄ±nlarÄ± meydana geldi.

FotoÄŸraf: DoÄŸan Çizmeci/DHA

DHA'dan DoÄŸan Çizmeci'nin haberine göre, Turgutlu'da saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan, sabaha kadar aralÄ±klarla devam eden saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. YaÄŸmur nedeniyle cadde ve sokaklar, suyla doldu. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazÄ± yollar kapandÄ±. Sürücüler, zor anlar yaÅŸadÄ±.

FotoÄŸraf: DoÄŸan Çizmeci/DHA

Zemin katlardaki ev ve iÅŸ yerlerini de su bastÄ±. Manisa BüyükÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon MüdürlüÄŸü ekipleri, Turgutlu Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri ekipleri ve itfaiye ekipleri, tÄ±kanan rögarlarÄ± açmak ve baskÄ±n yaÅŸanan ev ve iÅŸyerlerinde su tahliyesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Su, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma ve yaÄŸmurun etkisini yitirmesiyle çekilmeye baÅŸladÄ±. (Manisa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 12:53

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