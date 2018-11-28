FotoÄŸraf: DHA
Edirne'de saÄŸanak etkili oldu, pek Ã§ok yeri su bastÄ±
Edirneâ€™de saÄŸanak vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Bir hastanenin acil giriÅŸini de su bastÄ±.
Edirne'de saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 13 derece ölçüldüÄŸü kentte öÄŸle saatlerinde çiseleyen yaÄŸmur, akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±. SaÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. Kuvvetli saÄŸanak nedeniyle pek çok cadde ve sokak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu. Bodrum kattaki bir çok ev ve iÅŸyeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken iki servis minibüsü kÄ±smen yan yattÄ±. Servislerden birinde bulunan öÄŸretmenler kendi imkanlarÄ±yla minibüsten çÄ±karken, fabrika iÅŸçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardÄ±.
Meteoroloji yetkilileri yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti.
YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayÄ±da evin bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. VatandaÅŸlar, bahçelerinde bulunan kumlarÄ± çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazÄ± araçlarÄ±n da su içinde kaldÄ±ÄŸÄ± görüldü.
Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.
Meteoroloji yetkilileri, kentte yaÄŸmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artÄ±rarak yaÄŸmaya devam edeceÄŸini ve metre kareye 75 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesinin beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 11:00
Meteoroloji yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)