Edirne'de saÄŸanak etkili oldu, pek Ã§ok yeri su bastÄ±

Edirneâ€™de saÄŸanak vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Bir hastanenin acil giriÅŸini de su bastÄ±.

Edirne'de saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 13 derece ölçüldüÄŸü kentte öÄŸle saatlerinde çiseleyen yaÄŸmur, akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±. SaÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. Kuvvetli saÄŸanak nedeniyle pek çok cadde ve sokak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu. Bodrum kattaki bir çok ev ve iÅŸyeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.

FotoÄŸraf: DHA

AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken iki servis minibüsü kÄ±smen yan yattÄ±. Servislerden birinde bulunan öÄŸretmenler kendi imkanlarÄ±yla minibüsten çÄ±karken, fabrika iÅŸçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Meteoroloji yetkilileri yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti.

FotoÄŸraf: AA

YaklaÅŸÄ±k 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayÄ±da evin bodrum katlarÄ±nÄ± su bastÄ±. VatandaÅŸlar, bahçelerinde bulunan kumlarÄ± çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazÄ± araçlarÄ±n da su içinde kaldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

FotoÄŸraf: DHA

Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.

FotoÄŸraf: DHA

Meteoroloji yetkilileri, kentte yaÄŸmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artÄ±rarak yaÄŸmaya devam edeceÄŸini ve metre kareye 75 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesinin beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±.



Meteoroloji yetkilileri, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yarÄ±n da devam edeceÄŸini öngördüklerini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 11:00

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