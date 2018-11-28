Taksici Nihat ElÃ§i, BayrampaÅŸa'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Nihat ElÃ§i isimli taksici, BayrampaÅŸa'da aracÄ±na yolcu olarak binen kiÅŸi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

BayrampaÅŸa'da bir taksici, aracÄ±na yolcu olarak binen kiÅŸi tarafÄ±ndan silahla öldürüldü.

AlÄ±nan bilgiye göre, taksi ÅŸoförü Nihat Elçi, bir yolcuyu BayrampaÅŸa'ya götürdü. Elçi'nin aracÄ±na burada baÅŸka bir yolcu bindi.

Taksi bir müddet ilerledikten sonra, kimliÄŸi henüz belirlenemeyen yolcu, sürücü Elçi'nin baÅŸÄ±na silahla ateÅŸ açtÄ±.

AÄŸÄ±r yaralanan Elçi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Elçi, hastanede yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ÅŸüphelinin yakalanmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. (AA)

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