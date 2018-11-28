Nihat ElÃ§i isimli taksici BayrampaÅŸa'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Nihat ElÃ§i isimli taksici, aracÄ±na yolcu olarak binen kiÅŸi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Taksiciler, can gÃ¼venliklerini saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

BayrampaÅŸa'da bir taksici, aracÄ±na yolcu olarak binen kiÅŸi tarafÄ±ndan silahla öldürüldü. AlÄ±nan bilgiye göre, taksi ÅŸoförü Nihat Elçi, bir yolcuyu BayrampaÅŸa'ya götürdü. Elçi'nin aracÄ±na burada baÅŸka bir yolcu bindi. Taksi bir müddet ilerledikten sonra, kimliÄŸi henüz belirlenemeyen yolcu, sürücü Elçi'nin baÅŸÄ±na silahla ateÅŸ açtÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Elçi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Elçi, hastanede yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Cinayetin ardÄ±ndan kaçan ÅŸüphelinin yakalanmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

TAKSÄ°CÄ°LER: CAN GÜVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YOK

Öldürülen meslektaÅŸlarÄ± Nihat Elçi’nin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± özel hastanenin önünde toplanan taksi ÅŸoförleri, can güvenliklerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BirleÅŸik Taksi Åžoförleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Duman, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, can güvenliklerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle kabinli araç talep ettiklerini söyledi.

YÄ±llardÄ±r kabinli araç düzenlemesi için çabaladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Duman, "’Darbediliyoruz, gasbediliyoruz, taciz ediliyoruz. Bu iÅŸlerin çözümü, taksi ÅŸoförünün can güvenliÄŸini saÄŸlamak. Bizim can güvenliÄŸimizi yüzde 90 saÄŸlayacak kabinli araç. Biz yaÅŸlanamÄ±yoruz bu meslekte.’’ diye konuÅŸtu.

Kabinli araç için 10 bin imza topladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Duman, "BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ±’nda 22 gün çadÄ±r açÄ±p 10 bin imza topladÄ±ÄŸÄ±m halde bu imzalarÄ± da Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon MüdürlüÄŸü yetkililerine teslim ettiÄŸim halde hala kabinli araç için niçin bir kanun çÄ±karmÄ±yor, niçin bir kanun yapmÄ±yor hükümetimiz anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 08:32

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