MÄ±sÄ±r Piramitleri | FotoÄŸraf: Ricardo Liberato/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
MÄ±sÄ±r'da 3 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait 8 mumya bulundu
Giza kentinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len arkeolojik kazÄ±larda 8 mumya bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Giza kentinde yapÄ±lan arkeolojik kazÄ±larda 3 bin yÄ±l öncesine ait 8 mumya bulundu.
MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Giza kentindeki DehÅŸur'da, Antik MÄ±sÄ±r'da 12'nci HanedanlÄ±k firavunlarÄ±ndan Nubkaure Amenemhat II’ ye (M.Ö.1929–1895) ait piramidin güneydoÄŸusunda yapÄ±lan arkeolojik kazÄ±larda bir dizi lahit bulunduÄŸu belirtildi.
Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bölgede aÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlayan kazÄ±lar sonucu gün yüzüne çÄ±karÄ±lan lahitlerin içinde 8 mumya bulunduÄŸunu söyledi.
M.Ö 1085-332 yÄ±llarÄ±na ait olduÄŸu tahmin edilen mumyalardan 3'ünün iyi durumda olduÄŸunu ifade eden Veziri, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaÅŸmadÄ±. (AA)