â€˜SÃ¼nger Bobâ€™un yaratÄ±cÄ±sÄ± Stephen Hillenburg yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

â€˜SÃ¼nger Bobâ€™ Ã§izgi filminin yaratÄ±cÄ±sÄ± Stephen Hillenburg, 57 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Dünyaca ünlü ‘Sünger Bob’ çizgi filminin yaratÄ±cÄ±sÄ± Stephen Hillenburg, 57 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Hillenburg, ALS hastalÄ±ÄŸÄ±yla mücadele ediyordu.

Çizgi filmi yayÄ±nlayan Nickelodeon kanalÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Sünger Bob Kareli Åžort'un yaratÄ±cÄ±sÄ± Stephen Hillenburg’un ölüm haberini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için üzgünüz. Bugün hayatÄ± ve eserleri anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldÄ±.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. — Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 KasÄ±m 2018

1999’dan bu yana yayÄ±nlanan ‘Sünger Bob’, Büyük Okyanus'un ortasÄ±nda ve Bikini AdasÄ±'nÄ±n altÄ±nda bulunan Bikini KasabasÄ±'nda yaÅŸayan Sünger Bob ile arkadaÅŸlarÄ± Patrick, Squidward, Bay Yengeç, Sandy ve Plankton'un maceralarÄ±nÄ± konu alÄ±yor.

200'den fazla bölümü olan çizgi film, çok sayÄ±da ödül aldÄ±. Hillenburg’un yönetmenliÄŸinde 2004’te sinemeya da uyarlanan Sünge Bob, ayrÄ±ca Broadway’de sahnelendi. Müzikal, Tony Ödülü’ne layÄ±k görüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Restore edilen Åžile Kalesi, SÃ¼nger Bob'a benzetildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 23:28

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