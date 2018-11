â€˜SÃ¼nger Bobâ€™un yaratÄ±cÄ±sÄ± Stephen Hillenburg yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

‘Sünger Bob’ çizgi filminin yaratıcısı Stephen Hillenburg, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Hillenburg, ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Çizgi filmi yayınlayan Nickelodeon kanalından yapılan açıklamada, “Sünger Bob Kareli Şort'un yaratıcısı Stephen Hillenburg’un ölüm haberini paylaştığımız için üzgünüz. Bugün hayatı ve eserleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.