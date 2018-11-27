Trump, G20â€™de Suudi Prens ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyecek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n, G20 Zirvesiâ€™nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile görüÅŸeceÄŸini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸme planÄ±nÄ±n ise olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Arjantin'de hafta sonu gerçekleÅŸtirilecek G20 Zirvesi öncesinde Beyaz Saray'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Bolton, Trump'Ä±n programÄ±nÄ± ve ikili görüÅŸmelerine iliÅŸkin takvimini deÄŸerlendirdi.

Bolton, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n zirve kapsamÄ±nda Arjantin, Çin, Rusya, Almanya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore liderleriyle bir araya geleceÄŸi bilgisini paylaÅŸarak, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile de ikili bir görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi.

BÄ°N SELMAN Ä°LE Ä°KÄ°LÄ° GÖRÜÅžME PLANI YOK

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Trump'Ä±n, Muhammed Bin Selman ile Arjantin'de görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸine iliÅŸkin soruya ise Bolton, "HayÄ±r. Åžu anda BaÅŸkanÄ±n ikili görüÅŸmeleri tamamen dolu durumda, size az önce bu görüÅŸmeleri sÄ±raladÄ±m zaten" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

Bolton ayrÄ±ca, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin ses kaydÄ±nÄ± dinleyip dinlemediÄŸi hakkÄ±ndaki bir soru üzerine, "kaydÄ± dinlemediÄŸini, Arapça olduÄŸu için dinlese bile anlamayacaÄŸÄ±nÄ± ancak kaydÄ±n dökümünü okuduÄŸunu" söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise resmi programÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Trump ile Veliaht Prens'in bir araya gelme ihtimalinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin, "bu ihtimali göz ardÄ± edemeyecekleri" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Sanders'Ä±n bu açÄ±klamasÄ±, ikili görüÅŸme ÅŸeklinde olmasa bile Trump ile Bin Selman ile bir araya gelebileceÄŸi ihtimaline "yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Sanders ayrÄ±ca, "KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda henüz nihai delilleri (sonuçlarÄ±) görmedik. Yeni delilleri gördükçe ona göre deÄŸerlendirmelerimizi yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 22:57

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