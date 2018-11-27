Ä°stanbul boÄŸazÄ± gemi trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ters akÄ±ntÄ± nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, orkoz nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliÄŸine gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. Vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaÅŸanmÄ±yor.

Özellikle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda görülen, doÄŸal olarak, kuzeyden güneye doÄŸru olan akÄ±ntÄ±nÄ±n, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doÄŸru yönelmesi sonucu oluÅŸan akÄ±ntÄ± olarak bilinen orkoz, gemi trafiÄŸinin durmasÄ±na neden oldu. Orkoz nedeniyle, BoÄŸaz, akÅŸam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliÄŸine büyük gemi ve tankerlerin geçiÅŸine kapatÄ±ldÄ±.

Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaÅŸanmazken, BoÄŸaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi. (DHA)

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