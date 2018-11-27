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FotoÄŸraf: DHA
CHP BartÄ±n Merkez Ä°lÃ§e YÃ¶netimi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
27 KasÄ±m 2018 21:44
CHP BartÄ±n Merkez Ä°lÃ§e YÃ¶netimi genel merkez tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
CHP BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ve yönetim kurulu, genel merkezin talimatÄ±yla görevden alÄ±ndÄ±. CHP Genel Merkezi'nden gönderilen, BartÄ±n Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ve yönetiminin görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
“Partinin ilkelerine, amaçlarÄ±na ve çalÄ±ÅŸma kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± hareket eden BartÄ±n il merkez ilçe baÅŸkanÄ± HacÄ± GölbucaklÄ± ilçe yönetim kurulu üyelerinin, CHP tüzüÄŸünün 25. Maddesinin 1. FÄ±krasÄ± uyarÄ±nca, gizli oyla ve oy birliÄŸince görevden alÄ±nmasÄ±na merkez yönetim kurulunun 26 kasÄ±m toplantÄ±sÄ±nda karar verilmiÅŸtir.” (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 21:51
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