Ren Nehrinde su seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼nce Almanya'da petrol krizi baÅŸ gÃ¶sterdi

Almanyaâ€™da tankerlerin su seviyesi dÃ¼ÅŸen Ren Nehri'ni dolu geÃ§ememesi Ã¼lkede akaryakÄ±t krizine neden oldu.

Almanya'da su seviyesi düÅŸen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol krizi baÅŸ gösterdi.

Özellikle ülkenin en kalabalÄ±k eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaÅŸanan akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle çok sayÄ±da istasyon hizmet veremez duruma geldi.

YaÄŸÄ±ÅŸsÄ±z geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan can damarÄ± olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düÅŸük olduÄŸu için normal yük kapasitelerinin çok altÄ±nda petrol ve gaz taÅŸÄ±yabildiÄŸi belirtildi.

AkaryakÄ±t kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yüzünden fiyatlarÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

YÄ±lda 200 milyon ton yük taÅŸÄ±nan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln yakÄ±nlarÄ±nda üç yük gemisi düÅŸük su seviyesi yüzünden karaya oturmuÅŸ ve uzun uÄŸraÅŸlar sonucu kurtarÄ±labilmiÅŸti.

Petrol darboÄŸazÄ±nÄ± aÅŸmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti, hafta sonlarÄ± aÄŸÄ±r tonajlÄ± kamyonetlerin trafiÄŸe çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ± yumuÅŸatarak petrol taÅŸÄ±yan araçlara trafiÄŸe çÄ±kma izni vermiÅŸti. (Köln/AA)

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