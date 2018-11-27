TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran temsilcileriyle Suriye'deki hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet heyetleri, 11. kez Astana'da bir araya gelecek.

Türkiye, Rusya ve Ä°ran, altÄ± ay sonra Suriye gündemiyle Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da bir araya gelerek, Ä°dlib'deki ateÅŸkes, anayasa komitesi ve alÄ±konulanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konularÄ±nÄ± masaya yatÄ±racak.

Suriye konulu garantörler toplantÄ±larÄ±nÄ±n onbirincisi yarÄ±n Astana'da baÅŸlayacak.

Her turda olduÄŸu gibi yarÄ±n Türkiye, Rusya ve Ä°ran'dan uzmanlar, kendi aralarÄ±nda teknik görüÅŸmeler yapacak. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Ürdün de gözlemci olarak katÄ±lacak.

Suriye hükümeti ve askeri muhalefet heyeti de garantörler ve gözlemci heyetlerle ayrÄ± ayrÄ± görüÅŸmeler yapacak.

Tüm taraflarÄ±n bir araya geleceÄŸi ve sonuç bildirisinin okunacaÄŸÄ± ana oturum ise 29 KasÄ±m'da, heyet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan ikili ve üçlü toplantÄ±lardan sonra düzenlenecek.

Ana oturuma kadar düzenlenen her görüÅŸme, basÄ±na kapalÄ± olacak. Türk heyetini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal, Ä°ran'Ä± Önal'Ä±n mevkidaÅŸÄ± Hüseyin Ensari ve Rusya'yÄ±, devlet baÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi AleksandÄ±r Lavrentyev temsil edecek. ABD son iki toplantÄ±ya temsilci göndermemiÅŸti.

Askeri muhalefet heyetini eski Suriye Geçici Hükümeti BaÅŸbakanÄ± Ahmet Tuma, Suriye hükümetini ise BM Daimi Temsilcisi BeÅŸÅŸar Caferi temsil ediyor.

GÖRÜÅžME TRAFÄ°ÄžÄ° HIZLANDI

ToplantÄ±larÄ±n onuncusu, Rusya'nÄ±n teklifi üzerine, Soçi kentinde 30-31 Temmuz'da gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. ToplantÄ±da garantörler, Suriye'nin bütünlüÄŸüne baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ve komÅŸu ülkelerin güvenliÄŸi tehdit eden ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± ortak duruÅŸlarÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Taraflar, mülteci ve yerinden edilenlerin güvenli ve gönüllülük esasÄ±na dayalÄ± dönüÅŸleri için koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etmiÅŸti. ToplantÄ±dan ayrÄ±ca, Suriye'de alÄ±konulan kiÅŸilerden küçük bir grubun karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± "pilot proje" için mutabakat çÄ±kmÄ±ÅŸ, takas, 24 KasÄ±m'da gerçekleÅŸmiÅŸti.

Soçi'deki toplantÄ±dan bu yana garantör ülkelerin teknik heyetleri, Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma Bölgesi'ndeki ateÅŸkese iliÅŸkin son durum, mültecilerin geri dönüÅŸü, alÄ±konulanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve anayasa komitesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda birçok toplantÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Türkiye, Rusya ve Ä°ran liderleri, Tahran'da 7 Eylül'de bir araya geldi. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, zirvede, Ä°dlib'de ateÅŸkesin güvenceye alÄ±nmasÄ±na vurgu yaptÄ±. Bunun üzerine, ErdoÄŸan ve Putin 17 Eylül'de bir araya gelerek, ateÅŸkesin saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Soçi MutabakatÄ± olarak anÄ±lan bildiriye imza attÄ±.

MASADA Ä°DLÄ°B, ANAYASA VE ALIKONANLAR VAR

Ocak 2017'de baÅŸlatÄ±lan Astana formatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ± dolarken yapÄ±lacak toplantÄ±da taraflarÄ±n, iki yÄ±llÄ±k iÅŸ birliÄŸini deÄŸerlendirmesi bekleniyor.

Masada Ä°dlib'deki ateÅŸkes ihlallerinin yanÄ± sÄ±ra, 150 kiÅŸilik anayasa komitesini oluÅŸturacak son 50 kiÅŸilik gruba iliÅŸkin müzakerelerin de gündemde olmasÄ± muhtemel.

Muhalifler ve hükümet, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya, 50'ÅŸer kiÅŸilik listelerini sunmuÅŸ, ancak Suriyeli aydÄ±nlardan oluÅŸacak son grup üzerine, hükümetin muhalefeti nedeniyle uzlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸtÄ±. De Mistura, ay sonunda istifa edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak BM kaynaklarÄ±, kendisinin en az aralÄ±k sonuna kadar görevi yürütmeye devam edeceÄŸini belirtiyor.

AyrÄ±ca AlÄ±konulanlar ÇalÄ±ÅŸma Grubu'nun da 6. toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± öngörülüyor. Rejimin cezaevlerinde halen bin 500 civarÄ± kiÅŸi keyfen tutuluyor.

Astana toplantÄ±larÄ±, BM nezdinde beÅŸ yÄ±ldÄ±r süren siyasi geçiÅŸ görüÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Format kapsamÄ±nda garantör ülkeler, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu alanlarÄ± "GerginliÄŸi Azaltma Bölgesi" ilan etti. ÇatÄ±ÅŸan taraflarÄ±n alÄ±koyduÄŸu kiÅŸilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± üzerine çalÄ±ÅŸan teknik bir grup oluÅŸturuldu. Astana toplantÄ±larÄ±, Soçi'de geçen ocak ayÄ±nda Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesine olanak saÄŸlayarak, Anayasa Komitesi kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±na da imkan verdi. (AA)

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