TARÄ°Åž direniÅŸi 21. gÃ¼nÃ¼nde: Ä°ÅŸÃ§ileri EÄŸitim Sen ziyaret etti

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçileri fabrika önündeki direniÅŸlerinin 21. gününü geride bÄ±raktÄ±. 21 gündür fabrika önünde sendika hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve iÅŸe iadelerini talep eden TARÄ°Åž iÅŸçileri bugün de fabrikadaki iÅŸçilere mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Destek ziyaretlerinin devam ettiÄŸi direniÅŸte bugün iÅŸçileri EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± ve üyeleri ziyaret etti. 'YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±', 'TARÄ°Åž iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir' sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyarette Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç iÅŸçilere seslendi. KÄ±lÄ±ç, “Bu onurlu mücadelelerinde TARÄ°Åž iÅŸçilerinin her zaman yanÄ±ndayÄ±z. Onlar anayasa haklarÄ±nÄ± kullandÄ±lar ve bu haklarÄ±ndan kaynaklÄ± iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±lar. Bizler EÄŸitim Sen olarak haksÄ±zlÄ±ÄŸa hukuksuzluÄŸa her zaman karÅŸÄ± durduk ve bugün de haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan TARÄ°Åž iÅŸçilerine bunu reva görenlerin karÅŸÄ±sÄ±ndayÄ±z. TARÄ°Åž iÅŸçileri yalnÄ±z deÄŸildir” dedi.

GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse de iÅŸverene seslenerek “Bizler anayasal suç iÅŸlemedik, hakkÄ±mÄ±z olanÄ± istiyoruz. Ä°ÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸçilerin bir an önce iÅŸ baÅŸÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyoruz. Anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arkadaÅŸlara karÅŸÄ± suç iÅŸliyorsunuz. Ä°çerdeki üye olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da sendikadan uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Bu kapÄ±yÄ± yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±kça bu kapÄ± her gün güçlenerek ayakta durmaya devam edecek” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 20:01

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