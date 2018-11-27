Cinsel saldÄ±rÄ± sanÄ±ÄŸÄ±na 12 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

BalÄ±kesir’in Bigadiç ilçesine baÄŸlÄ± Çayüstü köyünde yaÅŸayan K.B adlÄ± kadÄ±na 8 Haziran günü cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava bugün 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Görülen karar duruÅŸmasÄ±nda tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n cinsel saldÄ±rÄ± suçunu iÅŸlediÄŸi sabit görülerek, sanÄ±ÄŸa 12 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verildi. DavayÄ± baÅŸÄ±ndan beri takip eden Körfez BaÄŸÄ±msÄ±z KadÄ±n DayanÄ±ÅŸmasÄ± karar sonrasÄ± adliye önünde bir açÄ±klama yaparak “KadÄ±nlara yönelik bu ve benzeri olaylarÄ±n, ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi. (EKMEK VE GÜL)

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