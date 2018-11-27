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FotoÄŸraf: Selman Tür/AA
Batman'da Ã§atÄ±ÅŸma: 1 polis, 1 PKK'li yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
27 KasÄ±m 2018 18:54
Batman'da Ã¶zel harekat polisleri ile PKK'liler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 polis ve 1 PKK'li yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 PKK'li ve 1 özel harekat polisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AlÄ±nan bilgiye göre, Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapÄ±ldÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada, 1 PKK'li öldürüldü.
AÄŸÄ±r yaralanan 1 polis memuru kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± özel bir hastanede müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 19:35
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