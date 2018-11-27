MHP iÃ§in kurultay kararÄ± veren hakim â€˜FETÃ–â€™den ceza aldÄ±

MHPâ€™de kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde kurultay yolunu aÃ§an Ankara Hakimi Burhan Yaz'a â€˜FETÃ–â€™ Ã¼yeliÄŸinden ceza verildi.

MHP'nin olaÄŸanüstü kongre sürecinde aldÄ±ÄŸÄ± kararla gündeme gelen eski Ankara 2. Ä°cra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, 'FETÖ' üyeliÄŸinden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 8 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na mahkum edildi.

Ankara 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya sanÄ±k Yaz ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±.

Üzerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± reddeden Yaz, 'FETÖ' ile ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. SoruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda verdiÄŸi ifadeyi de reddeden Burhan Yaz, baskÄ± ve yönlendirmeyle alÄ±nan ifadesini, okumadan imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Üniversite eÄŸitimi için Ä°stanbul'a gittiÄŸinde devlet yurdu çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için özel bir yurtta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yaz, "Bu yurt okula uzak olduÄŸu için bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n önerisiyle okuluma yakÄ±n baÅŸka bir yurda geçtim. Daha sonra cemaat yurdu olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim bu yurtta kÄ±sa süre kaldÄ±m ve ayrÄ±ldÄ±m" dedi.

Önceki ifadesinde HSYK müfettiÅŸi bazÄ± kiÅŸilerin adÄ±nÄ± verip bu kiÅŸilerle örgüt içinde aynÄ± sohbet grubunda bulunduÄŸunu söyleyen Yaz, mahkeme huzurundaki savunmasÄ±nda, "Bu kiÅŸilerle aynÄ± sohbet grubunda olmamÄ±z söz konusu deÄŸil. Bu kiÅŸilerin adÄ±nÄ± neden verdiÄŸimi bilmiyorum. Tamamen içinde bulunduÄŸum psikolojinin etkisiyle bu isimleri verdim. AklÄ±ma bu isimler geldi. Bununla ilgili psikolojik rapor talep ediyorum. 23 yÄ±llÄ±k meslek hayatÄ±m var. Bana söylense ben de inanmam ama bunu yaÅŸadÄ±m" ÅŸeklinde beyanda bulundu.

Burhan Yaz, "HSYK'da onca müfettiÅŸ var. Neden bu kiÅŸilerin adÄ±nÄ± verdin?" diye soran mahkeme baÅŸkanÄ±na, "Neden söylediÄŸimi ben de bilmiyorum. BunlarÄ± neden saydÄ±m ben? Ä°zahta zorlanÄ±yorum. O anki psikolojiyle diyebilirim" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Eski SavcÄ± Ferhat SarÄ±kaya tutuklandÄ±

Yaz, Åžemdinli iddianamesini hazÄ±rlayan eski savcÄ± Ferhat SarÄ±kaya hakkÄ±ndaki beyanlarÄ±nÄ± da reddederek, örgüt adÄ±na SarÄ±kaya'ya para ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Burhan Yaz, Güney Afrika'ya giden SarÄ±kaya'yÄ± bu ülkede kalmasÄ± için ikna ettiÄŸi yolundaki iddianÄ±n da gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MHP'li muhaliflere kurultay yolunu açan Ankara Hakimi Burhan Yaz, "MHP davasÄ±nda verdiÄŸim kararÄ±n aleyhime kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyorum" ifadesini kullandÄ±.

SanÄ±k avukatÄ± da müvekkilinin suçsuz olduÄŸunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

SanÄ±ÄŸÄ±n son sözlerini dinledikten sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Burhan Yaz'Ä± "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 8 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

Heyet, hükümle birlikte tutukluluÄŸun devamÄ±na karar verdi.

MHP'LÄ° MUHALÄ°FLERE KURULTAY YOLUNU AÇMIÅžTI

SanÄ±k Yaz, Ankara 2. Ä°cra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladÄ±klarÄ± olaÄŸanüstü kurultay hakkÄ±nda verilen tedbir kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak kurultayÄ±n yapÄ±labileceÄŸi yönünde karar vermiÅŸti.

MHP yönetimi tarafÄ±ndan o dönem HSYK'ya ÅŸikayet edilen Yaz'Ä±n, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dÄ±ÅŸÄ± ifadelere ve delillere dayanÄ±larak karar tesis ettiÄŸi" belirtilmiÅŸti.

'FETÖ'nün darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan meslekten ihraç edilen Yaz, 9 AÄŸustos 2016'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 19:48

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