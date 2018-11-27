Azak gerilimi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamalarla sÃ¼rÃ¼yor

KerÃ§ BoÄŸazÄ±â€™nda Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik Ã¼zerine Ukrayna ve Rusyaâ€™dan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamalar sÃ¼rÃ¼yor.

Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda Azak Denizi’nde yaÅŸanan gerilim sonrasÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klama ve hamleler gelmeye devam ediyor. Gerilim sonrasÄ± Vladimir Putin Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’le telefonda görüÅŸtü. Rusya, Ukrayna’nÄ±n sÄ±kÄ±yönetim kararÄ± almasÄ±na tepkili. ABD tansiyonun düÅŸürülmesi için AB’yle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AB ise Rusya’ya alÄ±konulan askerleri bÄ±rakma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Türkiye ise Rusya ve Ukrayna’yÄ± yan yana görmek istediÄŸini ifade etti.

PUTÄ°N: SIKIYÖNETÄ°M KARARI ENDÄ°ÅžE VERÄ°CÄ°

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, “Ukrayna’da sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmesinden ötürü derin endiÅŸe duyuyoruz” dedi.

Kremlin BasÄ±n Servisi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, iki liderin, Kerç BoÄŸazÄ±’nda Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik nedeniyle telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

GörüÅŸmede, Ukrayna’yÄ± uluslararasÄ± hukuku çiÄŸnemekle suçlayan Putin, “Ukrayna’da sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmesinden ve ordularÄ±nÄ±n savaÅŸa hazÄ±r konuma getirilmesinden ötürü derin endiÅŸe duyuyoruz” ifadesini kullandÄ±.

Almanya’nÄ±n inisiyatifiyle gerçekleÅŸen görüÅŸmede Putin, “Ukrayna’nÄ±n aceleci kararlar almasÄ±nÄ±n önlenmesi için Almanya’nÄ±n Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

PESKOV: SIKIYÖNETÄ°M KARARI GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ° ARTIRABÄ°LÄ°R

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise sÄ±kÄ±yönetim kararÄ±nÄ±n çatÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸiddetlendirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. SÄ±kÄ±yönetim kararÄ±nÄ±n, Ukrayna’nÄ±n içiÅŸleri olduÄŸunu belirten Peskov, “BazÄ± bölgelerde sÄ±kÄ±yönetim yasasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, çatÄ±ÅŸma bölgesinde gerginliÄŸin artmasÄ± için bir tehdit oluÅŸturabilir. KastettiÄŸim, Ukrayna’nÄ±n güneydoÄŸusu” ifadelerini kullandÄ±.

Times: Rusya-Ukrayna krizi, Putin ve PoroÅŸenko'nun iÅŸine yarÄ±yor

BM'DEN Ä°TÄ°DAL ÇAÄžRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda artan gerginliÄŸin endiÅŸe verici olduÄŸunu belirterek, taraflara maksimum itidal göstermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Genel Sekreter SözcülüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada Guterres, Kerç BoÄŸazÄ±'nda gerginliÄŸi daha fazla tÄ±rmandÄ±racak her türlü eylemden kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Guterres, ilgili taraflarÄ±n haklarÄ±na, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± gösterilmesi gerektiÄŸini belirtti.

TRUMP: YAÅžANANLARI HÄ°ÇBÄ°R ANLAMDA SEVMÄ°YORUZ

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸe iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, iki ülke arasÄ±ndaki tansiyonu düÅŸürmek için Avrupa ile çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Trump, “Avrupa'nÄ±n da çok hoÅŸnut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Konunun üzerine çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Konu üzerine hep birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ifadesini kullandÄ±.

ALMANYA'DAN ASKERLERÄ° SERBEST BIRAKMA ÇAÄžRISI

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen ise Rusya’nÄ±n alÄ±koyduÄŸu Ukrayna gemisi ile askerlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Leyen, “Her iki taraf da durumun sakinleÅŸmesi için itidalli davranmalÄ± ve aktif olarak katkÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± göstermeli. Rusya, boÄŸazlarda serbest geçiÅŸi saÄŸlamalÄ± ve orantÄ±sÄ±z davranmamalÄ±” dedi.

Leyen, 17. Berlin Güvenlik KonferansÄ±’nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya ve Ukrayna'ya ait gemiler arasÄ±nda yaÅŸanan olayda her ÅŸeyin net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ERDOÄžAN: UKRAYNA BVE RUSYA’YI YAN YANA GÖRMEK Ä°STERÄ°Z

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ise gerilime iliÅŸkin, “DünyanÄ±n ciddi tehditlerin pençesinde kÄ±vrandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde, Rusya ve Ukrayna'yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya deÄŸil yan yana görmekten memnuniyet duyarÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

BULGARÄ°STAN VE POLONYA'DAN ‘TANSÄ°YONU DÜÅžÜRÜN’ ÇAÄžRISI

Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyaret için gelen Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± Andrzej Duda ve Bulgar mevkidaÅŸÄ± Rumen Radev, Rusya ile Ukrayna'ya, aralarÄ±ndaki tansiyonu düÅŸürmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Duda, düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Radev ile ikili görüÅŸmelerin ana konusunun Moskova-Kiev iliÅŸkileri olduÄŸunu belirterek, “Rusya'ya karÅŸÄ± ek yatÄ±rÄ±mlar getirilirse Polonya bu yaptÄ±rÄ±mlara da destek verecek” dedi.

Duda, 2013'ten bu yana sürekli tÄ±rmanan gerginliÄŸin düÅŸürülmesine iliÅŸkin etkili önlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Polonya, gerginliÄŸin sona erdirilmesi için uluslararasÄ± toplumun gösterebileceÄŸi tüm çabalara destek verecek. Rusya, istilacÄ± olarak tekrar uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± ihlal ediyor. Bu konuda ÅŸüphemiz yok. Ülkemiz, Kiev ile Moskova arasÄ±ndaki gerginliÄŸe çözüm bulunmasÄ±na yönelik her türlü giriÅŸimde yer alacak.”

CumhurbaÅŸkanÄ± Radev de iki ülke arasÄ±ndaki gerilimin daha fazla tÄ±rmanmasÄ±na izin verilmemesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Radev, “TaraflarÄ± saÄŸduyulu davranma, diyalog yoluyla aralarÄ±ndaki sorunlarÄ± çözme ve güç kullanmaktan kaçÄ±nmaya davet ediyoruz. Rehin alÄ±nan UkraynalÄ± asker ve savaÅŸ gemilerin de derhal iadesi için Ä±srar ediyoruz” ifadesini kullandÄ±.

Bu arada Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna'da ilan edilen olaÄŸanüstü hal nedeniyle Bulgar vatandaÅŸlarÄ±n zaruri deÄŸilse Ukrayna ziyaretlerini ertelemeleri gerektiÄŸini bildirdi.

NE OLMUÅžTU?

Ukrayna'nÄ±n Odessa limanÄ±ndan Mariupol limanÄ±na gitmek üzere 25 KasÄ±m Pazar günü yola çÄ±kan 3 Ukrayna savaÅŸ gemisine Rus karasularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Rus savaÅŸ gemileri müdahale etmiÅŸti.

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamÄ±ÅŸ, ülkede sÄ±kÄ±yönetime gidilmesi kararÄ±nÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sÄ±kÄ±yönetime geçilmesini öngören kararname kabul edilmiÅŸti. (AA)

Rusya-Ukrayna krizi: Kiev'de sÄ±kÄ±yÃ¶netim, Moskova'da nota

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 20:11

www.evrensel.net