Bu tepenin sonu görünmüyor

Alper KAYA

Yerli korku sineması, 20’yi aşkın filmle 2018’i verimli geçirmiş görünüyor. En azından rakamlar bazında. Ancak realite, bunun tam tersini bizlere fısıldıyor. 2018 yılında geride bıraktığımız Türk korku sineması üretimlerine göz attığımızda, esasında sinemamızın çok “fantastik” bir doğrultuda ilerlediğini söyleyebiliyoruz.

Misal, medyum olarak hizmet veren Mustafa Miraç Kaya’nın seyirci karşısına hem senarist, hem de başrol olarak çıktığı üç film (Cin Çeşmesi, Kâbus, El-Ummar) pek de aşina olmadığımız bir ‘seri üretim’ işiydi. Ancak bu filmlerden, bilhassa fragmanından afişine pek çok unsurunda ‘intihal’ izleri taşıyan, El-Ummar başta olmak üzere hiçbirisi ciddi bir seyirci kitlesiyle buluşmadı. Bir tek, en çok izlenen ikinci Türk korku filmi olma özelliği taşıyan Siccin 5 ciddi bir seyirci rakamına erişebilirken; 2000-3000 bandında seyreden pek çok film üçüncü veya dördüncü hafta vizyondan çekilmek zorunda kaldı.

Öyle ki, vizyon tarihi açıklanan her film sonrası “Yine mi cin filmi?” diyen sadık korku izleyicisi kitlesi dâhi bu yıl vizyona giren ve “Ada: Zombilerin Düğünü” sonrasında ilk kez ‘zombi’ unsurunu işleyen “Sandık” filmini görmezden geldi. Bu da, insanların kanıksadıkları kötü yapım imajının otomatik olarak pek çok filme yapıştırıldığı izlenimi uyandırıyor doğal olarak.

YAPIM ŞİRKETLERİ VE DAĞITIMCILAR OFSAYTA DÜŞMÜŞ

Son olarak 16 Kasım 2018 tarihinde, yılın en son yerli korku filmi “Cin Tepesi” vizyona girdi. YouTube üzerinde “Bilinmeyen” isimli kanallarında paranormal vakaları araştıran Furkan Düzen ve Fatih Hasanoğlu ikilisinin yönetmeni ve senaristi olduğu filmin oyuncu kadrosunda ise bu ikilinin yanı sıra, Araf ve Melez filmleriyle hatırlanabilecek yönetmen Biray Dalkıran yer alıyor.

Filmde, iddialara göre cin gözlenen bir yer olan Cin Tepesi’ne, profesyonel bir ekip ile gerçek cin görüntüsü yakalamak için seyahat eden ikilinin başlarından geçenler anlatılıyor. Dağıtım şirketi Bir Film’in ve yapım şirketinin iddialarına göre filmde herhangi bir kurgu veya montaj bulunmamakta.

İşin aslı, filmde herhangi bir senaryo ve oyunculuk da bulunmamakta. Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen’in, devamlılığı olmayan ve eğreti duran replikleri ile film boyunca ‘profesyonel’ görüntü alan Biray Dalkıran’ın aldığı görüntülerin herhangi bir şekilde ekrana yansımamasıyla yapım, sinema filminden başka bir şeyi andıran bir görüntüye kavuşuyor.

Ancak bununla da bitmiyor. Dikkatli izleyicilerin radarından kaçmayacak olan birkaç detay bulunuyor. İlki, gene aynı kanalda 19 Ocak 2017 tarihinde tam da filmin çekildiği evlerden birisinde ve adıyla sanıyla “Cin Tepesi”nde 30 dakikalık bir videonun yayınlanmış oluşu. Hem yapım şirketleri hem de dağıtımcılar bu video sayesinde ofsayta düşmüş oluyor.

‘ARAF 2’Yİ AZ ÇOK ÖNGÖREBİLİYORUZ

İkincisi, bundan birkaç ay önce “Siccin 5” filmi üzerinden başta Yeni Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın yürüttüğü “İslam’ı kötü amaçlarına alet edinip din ile insanları korkutuyorlar” savı. Zira AKP’ye yakın çevrelerin sahiplendiği yönetmen Biray Dalkıran’ın da kadrosunda bulunduğu “Cin Tepesi”nde birkaç sahnede Abdulkadir Geylani’nin kullandığı bir cin ritüeli, Geylani’nin adı verilerek kullanılıyor ve dualar okunuyor.

Haliyle seyirci, salondan aklında basit bir soruyla ayrılıyor: AKP’ye yakın olmayanlar film çekince dini kullanıyor da, AKP’nin sevdikleri film çekince din unsuru önem teşkil etmiyor mu?

Bu bilgiler ve yaklaşımlar çerçevesinde, Biray Dalkıran’ın 14 Aralık tarihinde vizyona girecek olan yeni filmi “Araf 2”de bizi nelerin bekleyebileceğini az çok öngörebiliyoruz. Neticede, vizyondaki son filmi “The Crossbreed / Melez”de ve ondan önceki filmlerinde sadece kürtaj temasını işleyen bir yönetmen olarak; “Cin bebek doğuyor” sloganıyla vizyona sokmaya hazırlandığı Araf 2’de bizi ne kadar şaşırtabilecek ki?