'Ã‡ingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p parÃ§alarÄ± ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±

Zeugma Antik Kenti'nden yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan 'Ã‡ingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p parÃ§alarÄ±, yÄ±llar sonra ABD'den Antep'e getirildi, ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.

"Çingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'den Antep'e getirilen kayÄ±p 12 parçasÄ±, Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açÄ±ldÄ±.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen ‘Çingene KÄ±zÄ±’ mozaiÄŸinin 12 adet parçasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uçak 27 KasÄ±m saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk HavalimanÄ±'na inmiÅŸti. 28 KasÄ±m günü de uçakla Antep'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

"Çingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'den Antep'e getirilen 12 parçasÄ±, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle ziyarete açÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Kerem Kocalar/ AA

YILLAR SONRA AÄ°T OLDUÄžU YERDE

1960'lÄ± yÄ±llarda kaçak kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda parçalanan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±lan Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸinin 12 kayÄ±p parçasÄ±nÄ±n ise yÄ±llar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlÄ± sergilendiÄŸi tespit edilmiÅŸti. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n giriÅŸimiyle 'Çingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p 12 parçasÄ±nÄ±n Türkiye'ye getirilmesi için bakanlÄ±k ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasÄ±nda 6 ay önce protokol imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 12:56

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