'Ã‡ingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p parÃ§alarÄ± TÃ¼rkiye'ye getirildi

Zeugma Antik Kenti'nden yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan 'Ã‡ingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p parÃ§alarÄ±, yÄ±llar sonra ABD'nin Åžikago kentinden Ä°stanbul'a getirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen ‘Çingene KÄ±zÄ±’ mozaiÄŸinin 12 adet parçasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, THY'nin Åžikago-Ä°stanbul seferini yapan tarifeli uçaÄŸÄ± saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk HavalimanÄ±'na indi. THY'nin Ä°stanbul Gaziantep uçaÄŸÄ±na aktarÄ±larak ait olduÄŸu Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Gaziantep'e gönderilecek.

YILLAR SONRA AÄ°T OLDUÄžU YERDE

1960'lÄ± yÄ±llarda kaçak kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda parçalanan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±lan Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸinin 12 kayÄ±p parçasÄ±nÄ±n ise yÄ±llar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlÄ± sergilendiÄŸi tespit edilmiÅŸti. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n giriÅŸimiyle 'Çingene KÄ±zÄ±' mozaiÄŸinin kayÄ±p 12 parçasÄ±nÄ±n Türkiye'ye getirilmesi için bakanlÄ±k ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasÄ±nda 6 ay önce protokol imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

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