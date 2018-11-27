Ä°sveÃ§â€™ten Li Wenzuâ€™ya insan haklarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

Ä°sveÃ§'teki Harald Edelstam VakfÄ± 2018 yÄ±lÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne Ã‡inli insan haklarÄ± savunucusu Li Wenzu layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te kurulu Harald Edelstam VakfÄ±, 2018 yÄ±lÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Ödülü’nü Çin’deki insan haklarÄ± ihlallerine karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadeleden dolayÄ± Li Wenzu’ya vermeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ülkeyi terk etmesi yasaklandÄ±ÄŸÄ± için ödül törenine katÄ±lamayan Wenzu’nun ödülü kendisi de insan haklarÄ± savunucusu olan arkadaÅŸÄ± Yuan Weijing’e Stockholm’de düzenlenen bir törende takdim edildi.

LÄ° Wenzu, Çin’in tanÄ±nmÄ±ÅŸ avukatlarÄ± ve insan haklarÄ± savunucularÄ± arasÄ±nda yer alan Wang Quanzhang’Ä±n eÅŸi. Ä°nsan haklarÄ± aktivistleri, topraklarÄ±na el konulan köylüleri, dini ve etnik azÄ±nlÄ±klarÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için 2015 yÄ±lÄ±nda polisin “709 VuruÅŸ” olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir operasyonda insan haklarÄ±nÄ± savunan 300’den fazla avukat ve yüzlerce aktivistle birlikte kaybedildi. Daha sonra çoÄŸunluÄŸunun gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

KADINLAR EÅžLERÄ°NÄ°N SERBEST BIRAKILMASI Ä°ÇÄ°N ÖRGÜTLENDÄ°

Li Wenzu ve tutuklanan diÄŸer avukatlarÄ±n eÅŸleri, bir iletiÅŸim aÄŸÄ± kurarak cezaevlerinde tutulan eÅŸlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için kampanyalar düzenledi.Ä°nternette tutsaklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± için çaÄŸrÄ±lar yaptÄ±. Cezaevlerindeki tutsaklarÄ± ziyaret etti. Hakim ve savcÄ±larla görüÅŸerek eÅŸlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için giriÅŸimlerde bulundu. Bundan dolayÄ± halk arasÄ±nda ve bir kÄ±sÄ±m medyada “709-Aile” olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. TutsaklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± için verdikleri çabalar yakÄ±nlarÄ± hapsedilenlere umut ve cesaret verdi.

Stockholm’deki Ordu Müzesinde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Harald Edelstam VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Carolina Edelstam, ulusal ve uluslararasÄ± yasalarÄ±n uygulanmasÄ± ve aÄŸÄ±r insan haklarÄ± suçlarÄ± iÅŸleyenlerin yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n önemine ÅŸu ifadelerle dikkat çekti:

Ä°NSANLARIN KAYBEDÄ°LMELERÄ° AÄžIR BÄ°R Ä°NSAN HAKLARI SUÇUDUR

“Bir suç iÅŸlenmiÅŸse bundan devletler sorumlu tutulmalÄ±. AyrÄ±ca uluslararasÄ± toplumun adaleti gerçekleÅŸtirme, kurbanlarÄ± koruma ve hiç kimsenin yasalarÄ±n üstünde olmadÄ±ÄŸÄ± ilkesini uygulama yükümlülüÄŸü var. Ä°nsanlarÄ±n zorla kaybedilmeleri aÄŸÄ±r bir insan haklarÄ± suçudur. Bunlar olaÄŸan üstü hal, savaÅŸ durumu, acil durumlar veya ulusal güvenlikten baÄŸÄ±msÄ±z kriminal uygulamalardÄ±r. UluslararasÄ± yasalarda gözaltÄ±nda kaybedilenlerin aile ferdleri de kurban olarak kabul ediliyor” dedi.

KAMPANYALAR BAÅžARILI OLDU, AVUKATLARIN ÇOÄžU SERBEST BIRAKILDI

Ailelerin örgütlenme ve mücadele etmelerinin tutuklanan avukat ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n kaderlerini belirlediÄŸini söyleyen Edelstam, “Onlar gizli polis aleyhinde davalar açtÄ±. Avukat ve diÄŸer insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± için kampanyalar ve lobi çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüttü. Li Wenzu, kayÄ±p ve tutuklularÄ±n durumlarÄ±na dikkat çekmek için ÅŸiddet içermeyen KÄ±rmÄ±zÄ± Kova KampanyasÄ± ve Özgürlük Ä°çin Uzun YürüyüÅŸe önderlik etti. Li Wenzu ve 709-Aile’nin mücadeleleri sayesinde avukatlarÄ±n çoÄŸunluÄŸu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Sadece 14 avukata hapis cezalarÄ± verildi. Åžimdi tutuklandÄ±ktan sonra kayÄ±p olan tek avukat Li Wenzu’nun eÅŸi Wang Quanzhang’dÄ±r” dedi.

Harald Edelstam VakfÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada da Li Wenzu’nun Çinli kurumlarÄ±n tüm baskÄ±larÄ± ve çocuklarÄ±nÄ±n okula göndermelerinin yasaklanmasÄ±na karÅŸÄ± yÄ±lmadan eÅŸini bulma ve hukuk devleti ve demokrasi prensiplerinin Çin’de geçerli olmasÄ± için mücadelesini sürdürdüÄŸüne dikkat çekildi.

HARALD EDELSTAM KÄ°MDÄ°R?

1973 yÄ±lÄ±nda Åžili’de gerçekleÅŸen askeri-faÅŸist darbe sÄ±rasÄ±nda Ä°sveç’in Åžili BüyükelçiliÄŸi görevini yürüten Edelstam, Åžili’de cuntanÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi insan haklarÄ±nÄ± kÄ±namasÄ± ve kamuoyuna duyuran bir diplomattÄ±.

Darbenin hemen ardÄ±ndan askerler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan Küba BüyükelçiliÄŸi’ne girerek kuÅŸatma kaldÄ±rÄ±lana kadar büyükelçilikte kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. CuntacÄ±lar, 3 gün süren direniÅŸten sonra Küba büyükelçiliÄŸine sÄ±ÄŸÄ±nan devrimcilerin Küba’ya gitmesini kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

CuntanÄ±n baskÄ± ve katliamlarÄ±ndan kaçÄ±p Ä°sveç BüyükelçiliÄŸine sÄ±ÄŸÄ±nmak isteyenlere kapÄ±yÄ± açan Edelstam, bini aÅŸkÄ±n Åžililinin Ä°sveç ve Avrupa’nÄ±n diÄŸer ülkelerine gönderilmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 17:58

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