Mersinâ€™de bu sezon hangi oyunlar var?

GÃ¼ler Cengiz, Mersin'de faaliyet yÃ¼rÃ¼ten tiyatro gruplarÄ±nÄ±n yeni sezondaki oyunlarÄ±nÄ± derledi.

Güler CENGÄ°Z

Mersin

Mersin’de tiyatro yapan gruplar, 2018-2019 sezonunda, yeni oyunlarÄ±yla seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmak için hazÄ±rlÄ±klarÄ±na tüm hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Tiyatro Agon, Tiyatro Kulis, Mulanbu DoÄŸaçlama Tiyatrosu, Tiyatro FabrikasÄ±, Ekip Tiyatro, DuvarsÄ±z Sanat Tiyatrosu, Altan Erkekli Sahnesi, KÄ±rmÄ±zÄ± Perde Tiyatrosu, Tiyatro Ahura, Palmiye OyuncularÄ± ve Mezitli Pompei Tiyatrosu gibi profesyonel ve amatör tiyatrolar perdelerini açmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Eski ve yeni oyunlarÄ±yla izleyici karÅŸÄ±na çÄ±kacak gruplardan sezona dair bilgiler aldÄ±k, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± derledik.

YENÄ° OYUNLARDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±na 2001 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Tiyatro Agon, bu sezon iki yeni oyunla seyircilerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Salih YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yazÄ±p yönettiÄŸi “Büyük YargÄ±” isimli oyun, Ocak ayÄ±nda dünya prömiyerini yapacak. AyrÄ±ca ekibin alt kadrosu olan Agon Deneme Sahnesi ise, yine Salih YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yazÄ±p yönettiÄŸi “Kahkaha GarÄ±” isimli oyunu AralÄ±k ayÄ±nda sahneleyecek. Grup aynÄ± zamanda geçen sezonki oyunlarÄ±nÄ± kendi sahnesinde her hafta izleyiciyle buluÅŸturmaya devam ediyor.

Tiyatro Kulis, rejisini Güvenç GümüÅŸ’ün yaptÄ±ÄŸÄ±, yazarÄ± Kosta Korditis’in katÄ±lÄ±mÄ±yla dünya prömiyerini yaptÄ±klarÄ± “KiralÄ±k YüzleÅŸme” isimli oyunu ile geçtiÄŸimiz Ekim ayÄ±nda sezonu açtÄ±. Oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.Grup ayrÄ±ca geçen yÄ±lki CoÅŸkun IrmaÄŸ’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “Gece Boyunca” isimli oyunu ile Özgür Ahmet Gönenler’in uyarladÄ±ÄŸÄ± “AÅŸk-Ä± Analiz” adlÄ± oyunlarÄ±nÄ±, bu sezon da tiyatroseverlerle buluÅŸturacak.

18 yÄ±llÄ±k bir geçmiÅŸe sahip Ekip Tiyatro, Stefan Tsanev’in yazdÄ±ÄŸÄ± “Jeanne D’arc’Ä±n Öteki Ölümü” ile 27 AralÄ±k’ta ve Jean Cloude Carriere’nin yazdÄ±ÄŸÄ± “AkÄ±l Defteri” isimli oyunlarÄ± ile de 23 Ocak’ta sezonu açÄ±yorlar. Grup geçen sezon seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kardÄ±klarÄ±, Anthony Horowitz’in yazdÄ±ÄŸÄ± “ErmiÅŸler ve Günahkârlar” oyununu ise 28 Åžubat’ta tekrar sergileyecekler. OyunlarÄ± Melih Kayadelen yönetiyor.

GEÇEN SEZONKÄ° OYUNLAR DEVAM EDÄ°YOR

2004 yÄ±lÄ±nda kurulan Altan Erkekli Sahnesi ise bu sezonda, geçen yÄ±llarda sergiledikleri oyunlara devam ediyor. Mehmet Tekkanat’Ä±n yönettiÄŸi, Mehmet Tekanat’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “KayÄ±p Hayatlar”, Ali ErdoÄŸan’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “Yolumuzu BulalÄ±m”, Erdinç AydÄ±n’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” isimli oyunlarÄ± seyircileriyle buluÅŸturuyor.

Bu yÄ±l itibariyle 10. yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakan DuvarsÄ±z Sanat Tiyatrosu, Silifke’de çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Grup bu sezon, Yelda KarataÅŸ’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “VahÅŸi Komedi” ve Eric Emmanuel Schmitt’in yazdÄ±ÄŸÄ± “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” isimli oyunlarÄ± hazÄ±rlÄ±yor. Her iki oyunu da Ahmet Gedik yönetiyor. “VahÅŸi Komedi” oyunun aralÄ±k sonunda, “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” oyununu ise nisanda sahnelenmesi planlanÄ±yor.

Mersin’de 4 yÄ±ldÄ±r faaliyet yürüten Mezitli Pompei Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni UÄŸur Turan Önen, kendisinin kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, geçen yÄ±l sergiledikleri “Ä°nsanistan” ve “KadÄ±nlar KonuÅŸuyor” isimli oyunlarÄ± bu yÄ±lda sergilemeye devam edecek.

Üç yÄ±l önce kurulan Tiyatro FabrikasÄ±, Umut Alagül’ün yazdÄ±ÄŸÄ± ve rejisini kolektif olarak yaptÄ±klarÄ± “Ölmeye Gör” isimli oyunuyla sezonu açmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Geçen sezon sergiledikleri yine Umut Alagül’ün yazdÄ±ÄŸÄ± ve ÇaÄŸlar Ekinci’nin yönettiÄŸi “Cani Reyn’in OlanaksÄ±z Ä°damÄ±” isimli oyununu seyircileriyle buluÅŸturmaya devam edecekler.

Mulanbu DoÄŸaçlama Tiyatrosu, 8 yÄ±ldÄ±r interaktif doÄŸaçlama oyunlarÄ±na bu sezon da sahneleyecek.

YENÄ° VE AMATÖR GRUPLAR DA SEZONA HAZIR

â– Henüz 1 yÄ±l önce kurulan Palmiye OyuncularÄ± ise Ariel Dorfman’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “Ölüm ve KÄ±z” isimli oyunu Korhan Bir’in rejisiyle sahnelemek üzere çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

â– Ä°ki yÄ±l önce kurulan Mersin’in amatör tiyatro topluluklarÄ±ndan biri olan Tiyatro Ahura, Turgay Nar’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “Çöplük” isimli oyunu, AsÄ±m Ä°çli’nin rejisiyle sahnelemeye hazÄ±rlanÄ±yor.

â– Bir baÅŸka amatör topluluk olan Mersin KÄ±rmÄ±zÄ± Perde Tiyatrosu ise, Evren Ersan’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± “O KÄ±z Buraya Gelecek” isimli oyunu Åžubat baÅŸÄ±nda sergilemek için gün sayÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 18:07

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