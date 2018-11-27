Lena Chamamyan Ä°stanbul'da konser verecek

Ä°lk konserini henüz beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken doÄŸduÄŸu Åžam'da veren etnik müziÄŸin usta isimlerinden Lena Chamamyan, 7 AralÄ±k'ta, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

BabasÄ± KahramanmaraÅŸlÄ±, annesi ise Mardinli olan ünlü sanatçÄ±, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluÅŸturduÄŸu müziÄŸiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuÅŸtu.

Henüz 5 yaÅŸÄ±ndayken kreÅŸ öÄŸretmenin onu keÅŸfetmesiyle müziÄŸe adÄ±m atan Suriyeli sanatçÄ±nÄ±n profesyonel anlamda ilk çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ise 2006 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Hal Asmar El-lon" adlÄ± albümüyle oldu. Bu albüm, MÄ±sÄ±r'da "Kültürel Kaynak Ödülü" ile "Radyo Monte Carlo Orta DoÄŸu Ödülü"ne deÄŸer görüldü.

ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra söz yazarlÄ±ÄŸÄ± ve prodüktörlük de yapan Chamamyan, 2008 yÄ±lÄ±nda Avusturya basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ‘dünya müziÄŸi ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±’ dalÄ±nda beÅŸ yÄ±ldÄ±z aldÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda ise Arabian Business (Arap Ä°ÅŸ DünyasÄ±) Dergisi tarafÄ±ndan, Arap dünyasÄ±ndaki en etkili 500 kiÅŸiden biri olarak gösterildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 17:35

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