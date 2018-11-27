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AydÄ±n'da hemzemin geÃ§itte kaza: 1 kiÅŸi yaralandÄ±
27 KasÄ±m 2018 17:16
Kapanan bariyerin arasÄ±ndaki boÅŸluktan geÃ§erek raylara giren otomobil, trenin Ã§arpmasÄ± sonucu hurdaya dÃ¶ndÃ¼, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
AydÄ±n'Ä±n Efeler ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada bir kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Girne Mahallesi BayÄ±ndÄ±rlÄ±k BulvarÄ±'ndaki hemzemin geçitte tren geçiÅŸi öncesi bariyer kapandÄ±.
Bu sÄ±rada bariyerin yanÄ±ndaki boÅŸluktan karÅŸÄ±ya geçmeye çalÄ±ÅŸan YaÅŸar YÄ±ldÄ±z'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 09 DR 370 plakalÄ± otomobile, 32708 sefer sayÄ±lÄ± Denizli-Ä°zmir seferini yapan S.E. kontrolündeki yolcu treni çarptÄ±.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabasÄ±yla çÄ±karÄ±larak ambulansla AydÄ±n Devlet Hastanesi'nde kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±z'Ä±n hayati tehlikesinin olduÄŸu öÄŸrenildi. (AydÄ±n/AA)
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