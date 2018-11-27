HÃ¼rriyet Gazetesi'ne saldÄ±rÄ± davasÄ±nda 26 kiÅŸiden 25'i beraat etti

HÃ¼rriyet Gazetesi'ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin davada karar Ã§Ä±ktÄ±. Karara gÃ¶re, 25 kiÅŸi beraat etti, 1 kiÅŸi 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin 26 kiÅŸi hakkÄ±nda, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etmek" suçlarÄ±ndan açÄ±lan davada karar çÄ±ktÄ±. 25 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verilen davada bir sanÄ±k, "Geceleyin iÅŸ yeri dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etmek suçundan 1 yÄ±l 8 ay hapis ve "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

DHA'dan Yüksel Koç'un haberine göre, BakÄ±rköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya Hürriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.'yi temsilen Avukat Eren Mustafa Åžener katÄ±ldÄ±. DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, 25 sanÄ±k hakkÄ±nda, suçun sanÄ±klar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸinin sabit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

SanÄ±klardan Mesut YeÅŸilyurt ise, "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± 2 bin lira adli para cezasÄ±na çevrildi. Mahkeme, sanÄ±ktan bu cezanÄ±n 4 eÅŸit taksitte alÄ±nmasÄ±na hükmetti. YeÅŸilyurt ayrÄ±ca, "Geceleyin iÅŸyeri dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme" suçundan da 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalarÄ± 5 yÄ±l süre ile ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDE NE VAR?

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±, 26 kiÅŸi hakkÄ±nda, “Mala zarar verme” ve “Nitelikli konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal” suçundan iddianame düzenlemiÅŸti.

Ä°ddianamede kalabalÄ±k bir grubun 6 Eylül 2015 tarihinde 23.05’te gazete binasÄ±na gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kÄ±rdÄ±klarÄ±, bahçedeki aydÄ±nlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±klarÄ±, giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ± zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± belirtiliyor.

8 Eylül 2015 tarihinde güvenlik güçlerinin ÅŸehit edilmesini protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet MüdürlüÄŸü’nde toplandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, bu grubun 20.30 sÄ±ralarÄ±nda da gazetenin yönetim binasÄ±na önüne gittiÄŸi, protestolarÄ±na burada devam ettiÄŸi belirtiliyor. Åžüphelilerin etrafÄ± duvarla çevrili binanÄ±n bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiÄŸi, Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma aparatlarÄ±nÄ±, binanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndaki döner cam kapÄ±yÄ±, vitrin camlarÄ±nÄ±, kameralarÄ±, giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndaki bariyerleri kÄ±rarak zarar verdikleri, giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ± zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± anlatÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede 26 ÅŸüphelinin, “Mala zarar verme” ve “Nitelikli konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme” suçlarÄ±ndan 2 yÄ±l 4 aydan 9 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± isteniyor.

30 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA TAKÄ°PSÄ°ZLÄ°K KARARI VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Eski AKP Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Abdurrahim BoynukalÄ±n'Ä±n da bulunduÄŸu 30 ÅŸüpheli hakkÄ±nda ise takipsizlik kararÄ± verilmiÅŸti. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 17:22

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