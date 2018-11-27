Amedspor'dan 25 KasÄ±m nedeniyle kadÄ±nlara bilet indirimi

Amedspor, Bodrumspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bilet fiyatlarÄ±nÄ± 25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± MÃ¼cadele ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle 5 liraya indirdi.

Amedspor 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü nedeniyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda kadÄ±nlar için bilet fiyatlarÄ±nÄ± 5 liraya indirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, 2 AralÄ±k Pazar günü saat 13:00'te Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek. Amedspor Yönetimi, 33 bin kapasiteli Yeni DiyarbakÄ±r StadÄ±'nda oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçÄ±nda, KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü" nedeniyle, kadÄ±nlar için bilet fiyatlarÄ±nÄ± 5 liraya kadar indirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Yönetim ayrÄ±ca; maraton bilet fiyatlarÄ±nÄ±n 10 TL, batÄ± kapalÄ± tribününün 20 TL ve VIP'nin ise 75 TL olduÄŸunu bildirdi. (DHA)

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