DemirtaÅŸ'Ä±n, DavutoÄŸluâ€™yu eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi

Ahmet DavutoÄŸluâ€™yu eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Mersin'de yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu'ya dönük eleÅŸtirileri nedeniyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan HDP eski Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin DemirtaÅŸ Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±, DemirtaÅŸ'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekçesi ile Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lan davanÄ±n da Mersin'deki dosya ile birleÅŸtirildiÄŸini bildirdi. Söz alan Selahattin DemirtaÅŸ, “Mardin'den gönderilen dosya içerisindeki aleyhime olan hususlarÄ± kabul etmiyorum. HakkÄ±mda açÄ±lan diÄŸer davalar ile ilgili birleÅŸtirmeye yönelik yapÄ±lacak iÅŸlemler tamamlanÄ±p, dosyalar tek bir mahkemede toplandÄ±ktan ve usul iÅŸlemleri yerine getirildikten sonra davanÄ±n görüleceÄŸi mahkemede savunma yapmak için hazÄ±r olmak istiyorum” dedi. Mahkeme, yazÄ±ÅŸmalarÄ±n içeriÄŸi ve birleÅŸtirme kararlarÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesi nedeni ile duruÅŸmayÄ± 4 Nisan 2019'a erteledi. (DHA)

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