Bebeklerin genetiÄŸi ile oynanmasÄ±na tepki

Genleriyle oynanmÄ±ÅŸ ikiz kÄ±z bebeÄŸin doÄŸumuna bilim insanlarÄ±ndan tepki: Ä°nsan Ã¼zerinde bu deneyi yapmak Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k

Çinli Bilim Ä°nsanÄ± He Jiankui, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarÄ±nÄ±n DNA’larÄ±nda gen düzenleme yöntemiyle deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, genleriyle oynanmÄ±ÅŸ ilk ikiz kÄ±z bebeklerin bu ay dünyaya geldiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AçÄ±klamaya yüzden fazla Çinli bilim insanÄ±ndan tepki geldi. Bilim insanlarÄ±nÄ±n The Paper isimli internet sitesinde yayÄ±nladÄ±klarÄ± mektupta, “Biomedical etik inceleme bu araÅŸtÄ±rma için sadece isim olarak var. Direk insan üzerinde bu deneyi yapmak ancak çÄ±lgÄ±nlÄ±k olarak nitelendirilebilir” ifadeleri yer aldÄ±.

Doktor He Jiankuiken, kendisini bu müdahaleyi AIDS ile mücadele etmek için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek savundu.

He Jiankui’nin genleri yeni düzenlemek için kullandÄ±ÄŸÄ± CRISPR-Cas9 teknolojisi DNA’larÄ± kopyalayÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rmaya imkan saÄŸlÄ±yor. Bu yöntemle bazÄ± hastalÄ±klara çare bulunabileceÄŸi düÅŸünülse de iÅŸlemin güvenliÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net