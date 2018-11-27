'2 yaÅŸÄ±ndaki Esma, Ã¼vey babasÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼resiye dÃ¶vÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ±

Sakarya'da Ã¼vey babasÄ± E.S. tarafÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 2 yaÅŸÄ±ndaki Esma A. Kolat, yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

Sakarya'nÄ±n Geyve ilçesinde, üvey babasÄ± E.S. (29) tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen, kafatasÄ±nda çatlaklar oluÅŸan Esma Asel Kolat (2), aÄŸÄ±r yaralÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan E.S., sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. 2 yaÅŸÄ±ndaki Esma A. Kolat'Ä±n öz babasÄ± Halit Kolat (36) ise, Esma'nÄ±n vücudunun 8 yerinde darp izi olduÄŸunu belirterek, "ÇocuÄŸu öldüresiye dövmüÅŸ" dedi. Jandarma tarafÄ±ndan olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DHA'dan Aziz Güvener'in haberine göre, AdapazarÄ±'da yaÅŸayan Halit Kolat 4 çocuÄŸunun annesi F.S.'den (28) bir süre önce boÅŸandÄ±. Çift anlaÅŸmalÄ± olarak ayÄ±lÄ±rken, F.S. kÄ±sa süre sonra E.S. ile evlendi. Halit Kolat, çocuklarÄ±ndan 3'ünü yanÄ±na alÄ±rken, Esma Asel Kolat'Ä± ise "Geri alacaÄŸÄ±m" diyerek eski eÅŸine verdi.

Halit Kolat, 2 ay sonra E.S.'nin Esma'ya ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince çocuÄŸunu almak için eski eÅŸinin evine gitti. Kolat'Ä± karÅŸÄ±layan E.S., küçük kÄ±zÄ± babasÄ±na vermedi. Esma, 4 gün önce, öldüresiye dövülmüÅŸ olarak Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Vücudunun 8 yerinde darp izi olduÄŸu görülen ve kafatasÄ±nda 2 çatlak oluÅŸtuÄŸu tespit edilen Esma, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kalbi duran Esma, doktorlarÄ±n müdahalesiyle hayata döndürüldü.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

ÇocuÄŸu darbettiÄŸi öne sürülen E.S ve çocuÄŸun annesi F.S., jandarma ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen E.S., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, F.S. ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

'ÖLÜ HALÄ°YLE HASTANEYE KALDIRIYORLAR'

YoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam savaÅŸÄ± veren Esma'nÄ±n babasÄ± Halit Kolat ve yakÄ±nlarÄ±, 4 gündür hastane önünde gelecek iyi haberi bekliyor. ÇocuÄŸunun hastaneye kalbi durmuÅŸ olarak getirildiÄŸini anlatan Kolat, "ÇocuÄŸuma ÅŸiddet uygulandÄ±. ÇocuÄŸum ÅŸu anda yoÄŸun bakÄ±mda. EÅŸim kendi isteÄŸiyle ayrÄ±ldÄ±, boÅŸanma davasÄ±nÄ± kendisi açtÄ±. 3 çocuÄŸun velayetini ben aldÄ±m, ufak kÄ±zÄ±mÄ± kendisi aldÄ±. 'Velayeti vereceÄŸim sana' dedi, vermedi. BoÅŸanma günü gittim, 'DüÅŸmüÅŸ' dedi. BaktÄ±m, çocuÄŸum düÅŸmüÅŸ deÄŸil; aÄŸzÄ±nda ve burnunda kan vardÄ±. Hastaneye getirdim, 'Çocuktur, düÅŸmüÅŸtür' dedim. BoÅŸandÄ±ktan 1- 2 hafta sonra evlendi. ÇocuÄŸumun ayaÄŸÄ± çatladÄ±, çatladÄ±ktan sonra benim haberim olmadÄ±. Biz ziyarete gittik almaya, ondan sonra haberim oluyor. ÇocuÄŸumu vermediler; 2- 3 gün sonra çocuÄŸumu hastaneye kaldÄ±rÄ±yorlar, ölü haliyle. 2 yaÅŸÄ±nda çocuk, 8 yerinde darp izi var, darptan dolayÄ± çocuÄŸu ölü olarak getirdiler buraya. ÇocuÄŸu öldüresiye dövmüÅŸ, çocuktan çÄ±karmÄ±ÅŸ hÄ±rsÄ±nÄ±. Engel olmayanlarÄ±n da suçu var, adam ÅŸu anda cezaevinde" diye konuÅŸtu.

'ÇOCUÄžUN ÖLÜM RÄ°SKÄ° VAR'

Esma Asel'in amcasÄ± Enes Kolat ise 2 aydÄ±r yeÄŸeninin ÅŸiddet gördüÄŸünden ÅŸüphelendiklerini belirterek, "1 düÅŸtü, 'Çocuktur' dedik. 2 düÅŸtü, 'Olabilir' dedik. 3'üncüde biz çocuÄŸu alacaktÄ±k. Üvey baba geldi; 'Siz çocuÄŸu alamazsÄ±nÄ±z, böyle bir ÅŸey olamaz' dedi, bize silah çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Üvey baba 'VermeyeceÄŸiz' dedi, rapor alacaÄŸÄ±z, diye. Üvey baba, adli suçtan yatmÄ±ÅŸ. Doktorlar 8 yerinden darp edildi, diye rapor tutmuÅŸlar. Darp var, bunu üvey babanÄ±n annesi engelli olduÄŸu için onun üstüne atÄ±p, bu suçtan sÄ±yrÄ±lmanÄ±n peÅŸindeler. Bu olayda ihmal de var ÅŸiddet de var darp da var. Hiçbir ÅŸekilde kurtulmasÄ±nÄ± istemiyoruz bu ÅŸahÄ±slarÄ±n. 2 yaÅŸÄ±nda bir çocuÄŸa nasÄ±l ÅŸiddet uygulayabilirler? Herkesin evladÄ± var. Biz uyuyamÄ±yoruz, yemek yemiyoruz. ÇocuÄŸun ölüm riski var" dedi.

Hayati tehlikesi bulunan Esma Asel Kolat'Ä±n yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sürdürülürken, Geyve BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde çalÄ±ÅŸan jandarma, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Sakarya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 16:56

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