Turgutluâ€™yu yÄ±kan fayÄ±n Ã¼stÃ¼ne baraj yapÄ±lmak isteniyor

Manisa, Turgutlu ve Ã§evredeki yerleÅŸim yerlerinin iÃ§me suyunu karÅŸÄ±lamasÄ± iÃ§in planlanan Ã‡Ä±krÄ±kÃ§Ä± BarajÄ±â€™nÄ±n fay hattÄ± Ã¼zerinden geÃ§tiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Manisa, Turgutlu ve çevredeki yerleÅŸim yerlerinin içme suyunu karÅŸÄ±lamasÄ± için planlanan ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ±’nÄ±n fay hattÄ± üzerinden geçtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. ÇÄ±krÄ±kçÄ± köylüleri Karacaali çayÄ±nÄ±n üzerine baraj deÄŸil, 2005 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan küçük göletlerin yapÄ±lmasÄ± için kampanya baÅŸlattÄ±.

KÖYLÜLER ENDÄ°ÅžELÄ°

Manisa Ä°çme suyu Projesi ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ± ile ilgili planlama mühendislik hizmetleri 2015 tarihinde ihale edildi. BarajÄ±n planlama raporu çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise halen devam ediyor. DSÄ° 2. Bölge MüdürlüÄŸünün fizibilite aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± barajla ilgili yöre köylülerinin önemli endiÅŸeleri var. ÇÄ±krÄ±kçÄ± köylüleri, Karacaali çayÄ± üzerinde yapÄ±lmak istenen baraja karÅŸÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± broÅŸürde barajÄ±n yapÄ±lmasÄ± durumunda Derbent, ÇÄ±krÄ±kçÄ±, SarÄ±bey mahallelerinin çölleÅŸeceÄŸi endiÅŸesini dile getiriyor. Köylüler yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda barajÄ±n olasÄ± bir depremde ÇÄ±krÄ±kçÄ± ve SarÄ±bey’i haritadan silebilecek bir riski barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sürüyor.

FAY HATTI TAM BARAJIN DÜÅžÜNÜLDÜÄžÜ YERDEN GEÇÄ°YOR!

Köylülerin bu endiÅŸelerinin boÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür’ün ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ± ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda açÄ±kça görülmekte. Yöredeki fay hatlarÄ±nÄ± inceleyen Öngür, Gediz grabeni ve ovasÄ±nÄ±n diri faylarla oluÅŸtuÄŸunu belirterek, fay hatlarÄ±nÄ±n en önemlisinin ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülen yerden geçtiÄŸine dikkat çekti. Baraj aksÄ±nÄ±n yerinin deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olsa bile bu faylarla etkileÅŸime girme sakÄ±ncasÄ±nÄ±n çok yüksek olduÄŸunu kaydeden Öngür, “Bu nedenle çok çok ciddi bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmadan ve elde edilen sonuçlar konuya yakÄ±n çok sayÄ±da uzman tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmadan bu projenin yapÄ±lmasÄ± serüvendir. Bu sakÄ±nca hem ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ±’nÄ±n yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülen KaraçalÄ± Vadisi için ve hem de hemen doÄŸusundaki AkçapÄ±nar Vadisi için geçerlidir” dedi.

TARÄ°HÄ° KÖPRÜYÜ KURTARMAK Ä°ÇÄ°N BARAJ AKSI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ° AMA...

DSÄ° 2. Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan ÇÄ±krÄ±kçÄ± köyü muhtarlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen yazÄ±da ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ±nÄ±n yörede yaÅŸanan içme suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± çözmek için planlandÄ±ÄŸÄ±, baraj aksÄ±nÄ±n ÇÄ±krÄ±kçÄ± Tarihi TaÅŸ Köprüsü’nün zarar görmemesi için 1900 m güneye kaydÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Baraj aksÄ±nÄ±n yerinin deÄŸiÅŸtirilmesinin depremsellik nedeniyle deÄŸil tarihi köprünün korunmasÄ± için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Tahir Öngür, “Oysa yöre depremsellik açÄ±sÄ±ndan son derece sakÄ±ncalÄ± bir yöredir, burada yaÅŸanabilecek risklerin herkesi tatmin edebilecek titizlikle araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir” dedi.

TURGUTLU’YU YIKAN FAY, BARAJ ALANINDAN GEÇÄ°YOR

Yörenin geçmiÅŸte büyük depremler ve büyük yÄ±kÄ±mlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Öngür, “Durum çok açÄ±ktÄ±r: Turgutlu KasabasÄ±’nÄ± yÄ±kan 1862 depremi ÇÄ±krÄ±kçÄ± BarajÄ± için düÅŸünülen fay hattÄ±nda olmuÅŸtur” dedi.

ÇÄ±krÄ±kçÄ± köylülerinin baraja karÅŸÄ± bastÄ±rdÄ±klarÄ± broÅŸürde de ÅŸu görüÅŸlere yer verildi; “ÇÄ±krÄ±kçÄ±’nÄ±n can damarÄ± Karacaali deresinin suyu elinden alÄ±nmasÄ±n. Sulama / içme suyu amaçlÄ± baraj yapÄ±lmasÄ±n. Baraj yerine rakÄ±mÄ± yüksek olmayan dere tabanlarÄ±nda göletler yapÄ±lsÄ±n. Göletlerde sandal gezileri yapÄ±lsÄ±n…”

FotoÄŸraf: Evrensel

www.evrensel.net