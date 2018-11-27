AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi'nde â€˜aile meclisiâ€™

CHP AydÄ±n Milletvekili SÃ¼leyman BÃ¼lbÃ¼l, AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesiâ€™ne yapÄ±lan atamalarÄ± Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§ukâ€™a sordu.

CHP AydÄ±n Milletvekili Süleyman Bülbül, AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi’ne atamasÄ± yapÄ±lan öÄŸretim görevlileri ve personelin rektör ve dekanÄ±n yakÄ±nlarÄ± olduÄŸu yönündeki iddialarÄ± Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a sordu.

Üniversitesiye atamasÄ± yapÄ±lan öÄŸretim görevlileri ve personelin üniversite rektörünün ve dekanlarÄ±n birinci derece yakÄ±nlarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Bülbül, bu yönde 50’ye yakÄ±n atama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Bülbül, "AydÄ±n’daki Adnan Menderes Üniversitesi’ne atamasÄ± yapÄ±lan öÄŸretim görevlileri ve personelin üniversite rektörünün, dekanlarÄ±n, dekan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n ve öÄŸretim görevlilerinin birinci derece yakÄ±nlarÄ±nÄ±n olduÄŸu öÄŸrenilmiÅŸ, bu durumun basÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. AtamasÄ±

yapÄ±lmayan binlerce öÄŸretmen sÄ±rada beklerken ve kamu kurumlarÄ±na yapÄ±lan atamalarda liyakat sisteminin esas olmasÄ± gerektiÄŸi her fÄ±rsatta dile getirilirken yapÄ±lan bu atamalar milli eÄŸitim sistemini milli akraba sistemine çevirmektedir" diyerek ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– Üniversiteye atanan kiÅŸilerin rektörünün, dekanlarÄ±n, dekan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n ve öÄŸretim görevlilerinin birinci derece yakÄ±nlarÄ±nÄ±n olmasÄ± tesadüf müdür?

â– Bu atamalar yasal bir engel olmasa bile eÄŸitim meslek etiÄŸine uygun mudur?

â– Adnan Menderes Üniversitesi’ne yapÄ±lan öÄŸretim görevlisi ve personel atamalarÄ±nda hangi kriterler göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Üniversiteye alÄ±mlarda karar mekanizmasÄ±nda söz sahibi olan Üniversite Rektörü ve dekanlar, alÄ±nan kiÅŸilerle ilgili yaptÄ±klarÄ± mesleki deÄŸerlendirmede ne kadar objektif olabilmiÅŸlerdir? (HABER MERKEZÄ°)

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