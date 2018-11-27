BabalarÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸrayan iki kardeÅŸ intihar giriÅŸiminde bulundu

Urfa’nÄ±n Haliliye ilçesinde babalarÄ± tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±lan 2 kardeÅŸ, babanÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lma haberi üzerine intihar giriÅŸiminde bulundu. Cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± hastane raporlarÄ±yla kanÄ±tladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden kÄ±z çocuklarÄ±, mahkeme sÄ±rasÄ±nda bu raporlarÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini ve yargÄ±nÄ±n babadan yana karar verme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu söyledi. KardeÅŸler “Ä°lla hamile kalmamÄ±z mÄ± lazÄ±m? Hastanede raporumuz deÄŸiÅŸtirildi, SavcÄ± buraya gelsin. BabamÄ±z cezaevinden çÄ±kmasÄ±n” diyerek yaÅŸadÄ±klarÄ±na tepki gösterdi.

Sitenin bahçesinde iki çocuÄŸunun intihar giriÅŸimine ÅŸahit olan anne ise, çocuklarÄ±nÄ± ikna etmek için uÄŸraÅŸarak, yaÅŸanan cinsel saldÄ±rÄ±ya sessiz kalÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Tahliye kararÄ± veren savcÄ±nÄ±n olay yerine gelmesini isteyen kardeÅŸler çevredekiler tarafÄ±ndan ikna edilerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (EKMEK VE GÜL)

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