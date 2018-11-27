Ä°zmir Barosunda Ã–ykÃ¼ Arin iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸÄ±Â 

Ä°zmir Barosu ilik nakli olmayÄ± bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–ykÃ¼ Arin YazÄ±cÄ± ile diÄŸer lÃ¶semili hastalar iÃ§in kÃ¶k hÃ¼cre ve kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± dÃ¼zenledi.

Ä°zmir Barosu, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ±yla ilik nakli olmayÄ± bekleyen 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Öykü Arin YazÄ±cÄ± ile diÄŸer lösemili hastalar için kök hücre ve kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± düzenledi.

Ä°zmir’de, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±sÄ± konulan Eylem ve ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± çiftinin kÄ±zlarÄ± Öykü Arin’e çok sayÄ±da kiÅŸi ilik nakli için donör olabilmek amacÄ±yla kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmaya baÅŸladÄ±. Ä°zmir Barosu da minik Öykü için harekete geçti. Ä°zmir Adalet SarayÄ±’nda Türk KÄ±zÄ±layÄ±’nÄ±n kurduÄŸu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarÄ±na umut olmak için kök hücre ve kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± düzenlendi. Kampanyaya katÄ±larak baÄŸÄ±ÅŸta bulunan Ä°zmir Barosu Genel Sekreteri Perihan ÇaÄŸrÄ±ÅŸÄ±m Kayadelen, kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, “Öykü Arin gibi birçok çocuÄŸumuza umut olabilmek adÄ±na bu projeyi baÅŸlattÄ±k. Bize bu noktada destek veren KÄ±zÄ±lay’a teÅŸekkür ederiz. Acil bir talepti bu. Bizi kÄ±rmayÄ±p, geldiler. AyrÄ±ca meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zdan da yoÄŸun bir katÄ±lÄ±m var. Buradan herkese ÅŸunu hatÄ±rlatmak istiyorum; kök hücre nakli hayat kurtarÄ±yor. Herkesi kök hücre için baÄŸÄ±ÅŸta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

BaÄŸÄ±ÅŸta bulunan Avukat Ayfer Kaplan Ataman da düzenlenen kampanyalarla kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±labileceÄŸini belirterek, “Burada olmaktan gururluyum. Bilinçli olmak zorundayÄ±z. ÇocuklarÄ±mÄ±z bizden iyilik bekliyor. Ä°yi ki dayanÄ±ÅŸma var” diye konuÅŸtu.

Kök hücre ve kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla yaÅŸanabilecek acÄ±larÄ±n önüne geçmenin mümkün olduÄŸunu ifade eden bir diÄŸer baÄŸÄ±ÅŸçÄ± Avukat ÇaÄŸla Deniz Felamur ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AslÄ±nda daha önce yapmamÄ±z gereken bir ÅŸeydi. Kök hücre ve kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olsak bazÄ± üzüntülerin önüne geçmiÅŸ olurduk. Ä°zmir Barosu’nun bunu gerçekleÅŸtirmesi güzel. Hiçbir ÅŸey için geç kalmÄ±ÅŸ deÄŸiliz. UmarÄ±m umut oluruz. Bu dayanÄ±ÅŸma güzel bir ÅŸey. BazÄ± konularda duyarlÄ±yÄ±z, ama bilinçli deÄŸiliz. Bu konuda bilinçli olmamÄ±z gerekiyor.” (Ä°zmir/DHA)

SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: Ã–ykÃ¼ Arinlere umut olalÄ±m

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