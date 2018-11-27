MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi: YPG Suriye'deki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me tehdit

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki MGK toplantÄ±sÄ± sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±, saat 16.05'te baÅŸladÄ± ve 5 saat sürdü. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bildiri yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Türkiye'nin güvenliÄŸini ilgilendiren önemli iç ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmelerin bütün yönleriyle ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Suriye ve Irak'a dönük operasyonlar ve çatÄ±ÅŸmalarÄ±n süreceÄŸi ifade edildi.

BazÄ± ülkelerin, YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin küresel ölçekte terörizmle mücadeleye zarar verdiÄŸi iddia edilen bildiride, “Ä°stanbul'da düzenlenen Dörtlü Zirve neticesinde mutabÄ±k kalÄ±nan hususlarÄ±n, Suriye'ye ve bölge barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±, Ä°dlib'de aÄŸÄ±r silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturularak barÄ±ÅŸÄ±n kalÄ±cÄ± hale getirilmesinin önemi vurgulanmÄ±ÅŸÌ§, bu baÄŸlamda alÄ±nmasÄ± gereken ilave tedbirler üzerinde durulmuÅŸtur. Suriye'de kalÄ±cÄ± bir çözüm bulunmasÄ± amacÄ±yla BM gözetiminde çalÄ±ÅŸacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluÅŸturularak, çözüm için belirlenen yol haritasÄ±nÄ±n uygulamaya geçirilmesinin oÌˆnemi uÌˆzerinde durulmuÅŸ, bunun için taraflara makul ve süratli davranmalarÄ± yönünde çaÄŸrÄ±da bulunulmuÅŸtur” denildi.

‘YPG SÄ°YASÄ° ÇÖZÜME DÖNÜK EN BÜYÜK TEHDÄ°T’

Suriye’de siyasi çözüme en büyük tehdidin de YPG olduÄŸu ileri sürülen bildiride, “Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacaÄŸÄ± ve meÅŸru müdafaa hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanarak, PKK/PYD-YPG'nin bölge halkÄ±na zulmederek ve göçe zorlayarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸi demografik yapÄ±ya karÅŸÄ± da duyarsÄ±z kalÄ±nmayacaÄŸÄ± güçlü ÅŸekilde ifade edilmiÅŸtir” ifadelerine yer verildi.

IRAK’LA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER

Irak'ta göreve yeni gelen hükümetle güvenlik basÌ§ta olmak uÌˆzere, tuÌˆm alanlarda isÌ§ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi yönündeki iradenin teyit edildiÄŸi belirtilen bildiride, PKK’nin Irak’taki kamplarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±larÄ±n da süreceÄŸi vurgulandÄ±.

DOÄžU AKDENÄ°Z’DE SONDAJ ÇALIÅžMALARI

KÄ±brÄ±s Cumhuriyetinin DoÄŸu Akdeniz’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± da MGK’nin gündemindeydi. Türkiye’nin Ege Denizi ve DoÄŸu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin son geliÅŸmeler çerçevesinde deÄŸerlendirildiÄŸi kaydedilen bildiride, KÄ±brÄ±s Cumhuriyetinin faaliyetlerinin uluslararasÄ± hukuku çiÄŸnediÄŸi belirtildi ve “Türkiye ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykÄ±rÄ± hiçbir geliÅŸmeye müsaade edilmeyeceÄŸi teyit edilmiÅŸtir” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 22:20

www.evrensel.net