Finikeâ€™de 7 mermer ocaÄŸÄ± hakkÄ±nda inceleme kararÄ± verildi

Ã–ldÃ¼rÃ¼len BÃ¼yÃ¼knohutÃ§u Ã§iftinin mermer ocaklarÄ±na karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± yarÄ±m bÄ±rakmadÄ±.

Toroslar ve Akdeniz KÄ±yÄ±larÄ± Çevre Koruma DerneÄŸi’nce (TORAÇDER) Antalya’nÄ±n Finike ilçesinde ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ raporuyla faaliyet gösterilen mermer ocaÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± mahkeme kararÄ± örnek gösterilerek, bölgedeki aynÄ± 7 ocaÄŸÄ±n daha kapatÄ±lmasÄ± için baÅŸvurulan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan karar çÄ±ktÄ±. BakanlÄ±kça bu ocaklarla ilgili inceleme kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Finike ilçesine baÄŸlÄ± Gökçeyaka Mahallesi KÄ±zÄ±lcÄ±k YaylasÄ± Adala mevkisinde bulunan daÄŸ evinde yaÅŸayan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eÅŸi Aysin Büyüknohutçu (61), 9 MayÄ±s 2017 tarihinde evlerinde uÄŸradÄ±klarÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Sedir ve kÄ±zÄ±lçam aÄŸaçlarÄ±yla kaplÄ± ormanlÄ±klarda faaliyet gösterilen mermer ocaklarÄ±na karÅŸÄ± verdikleri mücadeleyle tanÄ±nan çift, cinayetten yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce evlerine 500 metre uzaklÄ±ktaki mermer ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davayÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ°LEKÇESÄ° YARIM KALDI

DanÄ±ÅŸtay 14’üncü Dairesi’nce ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ raporuyla 25 hektar üzeri alanda mermer ocaÄŸÄ± iÅŸletilemeyeceÄŸi yönündeki karar sonucu kapatÄ±lan mermer ocaÄŸÄ±nÄ± örnek gösteren Ali Ulvi Büyüknohutçu, bölgede aynÄ± raporla faaliyet gösterilen 7 mermer ocaÄŸÄ±nÄ±n daha kapatÄ±lmasÄ± için dilekçe hazÄ±rlayÄ±p, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvurmaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Büyüknohutçu, 16 Nisan 2017 referandumu nedeniyle dilekçe iÅŸlemini halk oylamasÄ± sonrasÄ±na bÄ±raktÄ±. Büyüknohutçu çiftinin 9 MayÄ±s’ta daÄŸ evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±ndaki dilekçe yarÄ±m kaldÄ±.

7 MERMER OCAÄžI DAHA ÇED’SÄ°Z

Cinayeti iÅŸleyen Ali Yamuç ve cinayete ortak olduÄŸu öne sürülen eÅŸi Fatma Yamuç, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Ali Yamuç, cezaevinde intihar ederken, tutuklu eÅŸi de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Büyüknohutçu’nun yarÄ±m kalan dilekçesi ise TORAÇDER tarafÄ±ndan tamamlandÄ±. ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ±yla faaliyet gösterilen 7 mermer ocaÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için hazÄ±rlanan dilekçe, TORAÇDER BaÅŸkanÄ± Ali Fahrettin ÇaÄŸlayan ve avukat Ä°smail Tunçbilek tarafÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’na sunulmak üzere Finike KaymakamlÄ±ÄŸÄ±’na verildi.

HUKUKEN GEÇERSÄ°Z BELGELER

Finike ormanlarÄ±nda ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ belgesi verilmesini saÄŸlayan memurlar hakkÄ±nda idari ve adli soruÅŸturma talep edilen baÅŸvuruda, önemli çevresel etkileri nedeniyle tüm taÅŸ ocaklarÄ±ndan ‘ÇED’ raporu istenmesi gerektiÄŸi ve ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ belgesiyle faaliyet gösterilen ocaklarÄ±n faaliyetlerinin derhal durdurulmasÄ± istendi. Ä°simleri belirtilen 7 ocaÄŸÄ±n ‘ÇED’ belgesinin olmadÄ±ÄŸÄ±, bölge sedir ormanlarÄ±yla kaplÄ± olmasÄ±na raÄŸmen hukuken geçersiz belgeler verilirken, bu hususlarÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Bu belgelerin hiçbirinde halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.

BAKANLIK YERÄ°NDE Ä°NCELEME YAPACAK

TOROÇDER’in baÅŸvurusu üzerine Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nca ÅŸikayete konu faaliyetlerin yerinde incelemesinin yapÄ±lmasÄ± yönünde Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü’ne talimat gönderildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n kararÄ±nÄ± ‘Olumlu geliÅŸme’ olarak deÄŸerlendiren TORAÇDER avukatÄ± Ä°smail Tunçbilek, “Anayasa’mÄ±zÄ±n 56’ncÄ± maddesi gereÄŸince herkes, saÄŸlÄ±klÄ± ve dengeli bir çevrede yaÅŸama hakkÄ±na sahiptir. Ä°ncelemenin de Anayasa çerçevesinde olmasÄ± gerekmektedir. Aksi halde insan hakkÄ± olan çevre hakkÄ± dikkate alÄ±nmamÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. DaÄŸlarÄ±n altÄ±nÄ± oyan, aÄŸaçlarÄ± kürdan gibi kÄ±ran, kesen ocaklarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için mücadelemiz devam edecek. Biz bürokrasiyle uÄŸraÅŸÄ±rken ciÄŸerlerimiz ve su kaynaklarÄ±mÄ±z yok ediliyor” dedi. (Antalya/DHA)

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