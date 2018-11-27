Eti Maden, kendi binasÄ±nÄ± kullanmÄ±yor: GÃ¼nlÃ¼k 10 bin lira kira Ã¶dÃ¼yor

Eti Madenâ€™in kendi binasÄ± dururken; kiraladÄ±ÄŸÄ± binaya 7 yÄ±ldÄ±r yÃ¼ksek miktarda kira bedeli Ã¶demesi TBMM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±.

Eti Maden’in kendi mülkünü baÅŸka bir kuruma tahsis edip, kiraladÄ±ÄŸÄ± binaya 7 yÄ±ldÄ±r yüksek miktarda kira bedeli ödemesi Meclis Bütçe Komisyonu’nun gündemine getirildi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± önemli kurumlardan biri olan Eti Maden’in kendi mülkünü baÅŸka bir kuruma tahsis edip, kiralÄ±k bina tutmasÄ± ve bu binaya yüksek miktarda kira ödemesinin gerekçesini sordu.

Gürer, Bakan Fatih Dönmez’e yönelttiÄŸi soruda Eti Maden’in, mülkünü boÅŸaltÄ±p yüksek fiyatlarla kiraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Hâlâ neden bir türlü Eti Maden’in kendisi binasÄ±na kavuÅŸmadÄ±?” ÅŸeklindeki soruya yanÄ±t istedi.

YILLIK 4 MÄ°LYON LÄ°RA KÄ°RA BEDELÄ°

CHP Milletvekili Gürer’in sorusunu yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlayan Bakan Fatih Dönmez, Eti Maden’in SÄ±hhiye’de bulunan hizmet binasÄ±nÄ±n ihtiyaç nedeniyle 2011 yÄ±lÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na tahsis edildiÄŸini belirtti.

Eti Maden tarafÄ±ndan kirada bulunan hizmet binasÄ± için yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 4 milyon TL ödendiÄŸini kaydeden Bakan Dönmez, bugün itibarÄ±yla ödenen aylÄ±k kira bedelinin 387 Bin TL olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

7 YILDIR NEDEN BÄ°R BÄ°NA YAPTIRAMADI?

Bakan Dönmez, “Yeni bina yapÄ±mÄ± için Eti Maden ile TOKÄ° arasÄ±nda Protokol imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. TOKÄ° tarafÄ±ndan; 07.03.2018 tarihinde yeniden yapÄ±m ihalesine çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olup. 04.05.2018 tarihinde sözleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kendi binasÄ±nÄ± baÅŸka bir kuruma tahsis ederek yÄ±llÄ±k 4 milyon TL tutarÄ±nda kira bedeli ödediÄŸi baÅŸka bir binaya taÅŸÄ±nan Eti Maden’in aradan geçen 7 yÄ±la raÄŸmen halen kendine bina yaptÄ±ramamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu söyledi.

Gürer, yÄ±llÄ±k 387 bin lira kira bedeli ödeyen Eti Maden’in günlük kira bedelinin 1000 TL’yi geçtiÄŸine de dikkat çekerek, bugüne kadar ödenen kira bedeli ile kurumun kendisine bina yapabileceÄŸini vurguladÄ±.

‘BEN YAPTIM OLDU’ ANLAYIÅžI Ä°LE KÄ°RALAMA

Devlete ait kurumlarda farklÄ± örneklerle oluÅŸan kiralama uygulamalarÄ±nÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu ifade eden CHP’li Fethi Gürer, “Ä°stanbul’da Göztepe Medeniyet Üniversitesine DMO tarafÄ±ndan bedelsiz verilip DMO’nun Kocaeli’nde kiralÄ±k yere taÅŸÄ±nmasÄ± keza vakÄ±f üniversitesi olan Åžehir Üniversitesine Kartal ilçesinde TEKEL’den kalan deniz kenarÄ±nda içinde çam aÄŸaçlarÄ± ile yüzlerce dönüm arazinin bedelsiz verilmesi gibi uygulamalar ‘ben yaptÄ±m oldu’ anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilginç örnekleridir” dedi.

Gürer, Eti Maden yapÄ±lmadÄ±k bina için mülkünü terk etmesinin ve yüksek kira bedeli ile kiracÄ± olmasÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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