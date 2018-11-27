Makro-Taze Market iÅŸÃ§ileri Develi halkÄ±ndan destek istiyor

Kayseri’de konkortado ilan etmesinden sonra Taze Market adÄ±nÄ± alan Makro Market'in iÅŸçileri, haklarÄ±nÄ± alabilmek için baÅŸlattÄ±klarÄ± imza kampanyasÄ±yla Develi halkÄ±ndan destek istedi. Taze Market adÄ±nÄ± alan ÅŸirketin kapanmasÄ± ile ortada kalan 400’ün üzerinde emekçi, açtÄ±klarÄ± stand ile imza topladÄ±, Develi halkÄ±na mücadelelerini anlattÄ±, destek istedi.

'HAKLARIMIZI Ä°STÄ°YORUZ'

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir araya gelen iÅŸçiler, “Develi, Makro Market ve Taze Market patronlarÄ±nÄ±n memleketi. Biz iÅŸçiler maÄŸdur edildik, Develi halkÄ±ndan destek bekliyoruz” dedi.

'MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEK'

“Direnen iÅŸçiler haklÄ±dÄ±r”, “KÄ±dem hakkÄ± gasbedilemez”, “Develi halkÄ± iÅŸçiye destek ol” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± Fatih Edebali okudu. Kayseri bölgesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler olarak tüm haklarÄ±nÄ± alana kadar diÄŸer bölgelerdeki iÅŸçilerle birlikte mücadele edeceklerini belirten Edebali, “YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haksÄ±zlÄ±klar 6 bin 500 iÅŸçiyi ailesiyle birlikte maÄŸdur etmiÅŸtir. Makro-Taze patronlarÄ±, Songör ve KÄ±lÄ±ç ailesine memleketi Develi’den sesleniyoruz, haklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz!” dedi.

"Makro ve Taze Market’in olduÄŸu tüm bölgeler adÄ±na patronlara sesleniyoruz" diyen Edebali, “MaÄŸdur edilen iÅŸçilerin sorunlarÄ± bir an önce çözülmelidir. Biz iÅŸçiler olarak haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar arayacaÄŸÄ±z. Develi halkÄ±nÄ±n iÅŸçilere destek olacaÄŸÄ±ndan ÅŸüphemiz yoktur. Mücadelemiz sürecektir” diye konuÅŸtu.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, iÅŸçiler baÅŸlattÄ±klarÄ± imza kampanyasÄ± kapsamÄ±nda halktan destek imzalarÄ± topladÄ±. (Kayseri/EVRENSEL)

Konkordato maÄŸduru Makro-Taze iÅŸÃ§ilerinden imza kampanyasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 16:35

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