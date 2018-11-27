Ä°BBâ€™ye â€˜metro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neden aksÄ±yor?â€™ sorusu

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclisi CHPâ€™li Ã¼yeleri Ä°stanbul'da metro hatlarÄ±nÄ±n gecikmesi, ihalelerin iptali ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n durumunu sordu.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Meclisi CHP’li üyeleri Mehmet Berke Merter, Seyit Ali AydoÄŸmuÅŸ ve Hasan Tapan, meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduklarÄ± önergeyle Ä°stanbul genelindeki metro hatlarÄ±nÄ±n gecikmesi, ihalelerin iptali ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durma noktasÄ±na gelmesini gündeme getirdi.

Önergede, duran veya yavaÅŸlayan metro hatlarÄ±nÄ±n birçok yolun kapatÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸunu ve bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlar ve esnaf açÄ±sÄ±ndan ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Önergede, Ataköy-Ä°kitelli metro hattÄ±nÄ±n ne kadar gecikeceÄŸi ve 2019’da bitirilmesi planlanan BakÄ±rköy-BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± metrosunun durumu sorularak ÅŸu ifadelere yer verildi: “Åžantiyenin civarÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre hareketlilik durmuÅŸ vaziyette. Burada da bir aksama mÄ± söz konusudur? DurmuÅŸ ya da yavaÅŸlamÄ±ÅŸ metro projeleri var mÄ±? Varsa hangileri? Metro projeleri ne kadar gecikmekte? Sebepleri nelerdir?”

METRO ÇALIÅžMALARINDA KRÄ°Z Ä°ZÄ°

Hükümet ‘kriz yok’ dese de son aylarda yaÅŸanan konkordato ilanlarÄ± ve iÅŸten atmalarÄ±n krizin boyutunu ortaya koymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen önergede, 'ekonomik kriz metro inÅŸaatlarÄ±nÄ± da etkileyebilir mi?' sorusunu akla getirdiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. Gazetelerdeki birçok habere göre Bayburt Group’un, Ataköy-Ä°kitelli metro hattÄ± ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan 700’e yakÄ±n iÅŸçiyi hak ediÅŸini alamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek “Ataköy-Ä°kitelli metro hattÄ± bu durumda ne kadar gecikiyor? 2019’da bitmesi planlanan BakÄ±rköy-BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± metrosu ne durumda? Åžantiyenin civarÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre hareketlilik durmuÅŸ vaziyette. Burada da bir aksama mÄ± söz konusudur?” denildi.

‘Ä°stifa ettirilen’ eski Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ’Ä±n “Åžu an çoÄŸunluÄŸu metro olmak üzere 257.3 kilometre raylÄ± sistemin yapÄ±mÄ±na devam ediyoruz. DünyanÄ±n hiçbir ÅŸehrinde bu kadar yoÄŸun metro yatÄ±rÄ±mÄ± yok” diyerek bütçenin yüzde 55’ini ulaÅŸtÄ±rma yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak “O hesaba göre BakÄ±rköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, BaÅŸakÅŸehir ve BaÄŸcÄ±lar ilçelerini birbirine baÄŸlayacak 13.4 kilometrelik Ataköy - BasÄ±n Ekspres - Ä°kitelli Metro HattÄ± bu tarihlerde açÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±ydÄ±” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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